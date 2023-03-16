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48 минут назад

Курсы доллара и евро резко выросли

Лера Букина

В четверг рубль демонстрирует снижение к основным иностранным валютам. Курс доллара поднялся выше 77 рублей, а евро - выше 82 рублей впервые с апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 12:25 мск курс американской валюты поднялся на 1,75 рубля, до 77,31 рубля. Курс европейской валюты подскочил на 2,83 рубля, до 82,5 рубля. После этого курсы доллара и евро замедлили рост.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил агентству «Прайм», что США могут лишиться привилегии бесконтрольно печатать национальную валюту из-за сокращения спроса на доллар.

До этого аналитик TeleTrade Владимир Ковалев заявил «Известиям», что многие страны стараются ограничить использование доллара в экономических отношениях из-за опасения стать объектами рестрикций со стороны американских властей.

Курс турецкой лиры упал до рекордного уровня

Ранее результаты исследования компании «Финам» продемонстрировали, что рубль продолжает оставаться наиболее популярной валютой в вопросе хранения сбережений в наличной форме на внутреннем рынке России. Доля тех, кто делает выбор в пользу национальной расчетной единицы, оценивается в 34,9%. На второй строчке расположился доллар (28,3%), на третьей - юань (17,4%).

Рынки,Владимир Ковалев,Московская биржа,
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