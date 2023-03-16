Курсы доллара и евро резко выросли

В четверг рубль демонстрирует снижение к основным иностранным валютам. Курс доллара поднялся выше 77 рублей, а евро - выше 82 рублей впервые с апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 12:25 мск курс американской валюты поднялся на 1,75 рубля, до 77,31 рубля. Курс европейской валюты подскочил на 2,83 рубля, до 82,5 рубля. После этого курсы доллара и евро замедлили рост.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил агентству «Прайм», что США могут лишиться привилегии бесконтрольно печатать национальную валюту из-за сокращения спроса на доллар.

До этого аналитик TeleTrade Владимир Ковалев заявил «Известиям», что многие страны стараются ограничить использование доллара в экономических отношениях из-за опасения стать объектами рестрикций со стороны американских властей.