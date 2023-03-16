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50 минут назад

Аналитик назвал причины ослабления рубля к доллару и евро

Семён Капранов
Сергей Суверовэксперт

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов в разговоре с Рамблером прокомментировал укрепление доллара и евро, курсы которых к рублю на валютных торгах Московской биржи обновили максимумы с апреля 2022 года.

На курсах этих валют сказываются стандартные и объяснимые факторы. Это продолжающийся отток капитала, постепенно идет монетарное финансирование института бюджета со стороны Минфина. То есть рублевая денежная масса растет.

Кроме того, появились и новые факторы. Это банковский кризис на Западе, неустойчивость финансовой системы, которая несет риски развязывания мирового финансового кризиса. А при таком кризисе цена на нефть может упасть ниже 30 долларов за баррель. Тренд на снижение нефтяных цен уже наметился, а рубль в значительной степени зависит от них - цена на нефть определяет нефтегазовые доходы бюджета, являясь фактором макроэкономической стабильности. Поэтому падение нефти спровоцировало ослабление рубля.
Сергей Суверов
Сергей СуверовИнвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»

Ослабление рубля несет в себе риск повышенной инфляции в российской экономике, подчеркнул аналитик.

"С другой стороны, увеличиваются бюджетные доходы и доходы экспортеров. Однако если ослабление рубля будет продолжаться, то возможна индексация бюджетных расходов, которые в конце концов тоже могут повыситься. Поэтому это, скорее, негативно для экономики", - отметил Суверов.

Говоря о дальнейшей динамике курсов валют, эксперт отметил, что в краткосрочной перспективе на них влияют "слишком много факторов".

"К лету мы ожидаем около 80 рублей за доллар", - заявил собеседник.

В четверг рубль демонстрирует снижение к основным иностранным валютам. Курс доллара поднялся выше 77 рублей, а евро - выше 82 рублей впервые с апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

Рынки,Сергей Суверов,Московская биржа,
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