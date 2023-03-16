Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов в разговоре с Рамблером прокомментировал укрепление доллара и евро, курсы которых к рублю на валютных торгах Московской биржи обновили максимумы с апреля 2022 года.
Ослабление рубля несет в себе риск повышенной инфляции в российской экономике, подчеркнул аналитик.
"С другой стороны, увеличиваются бюджетные доходы и доходы экспортеров. Однако если ослабление рубля будет продолжаться, то возможна индексация бюджетных расходов, которые в конце концов тоже могут повыситься. Поэтому это, скорее, негативно для экономики", - отметил Суверов.
Говоря о дальнейшей динамике курсов валют, эксперт отметил, что в краткосрочной перспективе на них влияют "слишком много факторов".
"К лету мы ожидаем около 80 рублей за доллар", - заявил собеседник.
В четверг рубль демонстрирует снижение к основным иностранным валютам. Курс доллара поднялся выше 77 рублей, а евро - выше 82 рублей впервые с апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.