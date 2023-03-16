На курсах этих валют сказываются стандартные и объяснимые факторы. Это продолжающийся отток капитала, постепенно идет монетарное финансирование института бюджета со стороны Минфина. То есть рублевая денежная масса растет.



Кроме того, появились и новые факторы. Это банковский кризис на Западе, неустойчивость финансовой системы, которая несет риски развязывания мирового финансового кризиса. А при таком кризисе цена на нефть может упасть ниже 30 долларов за баррель. Тренд на снижение нефтяных цен уже наметился, а рубль в значительной степени зависит от них - цена на нефть определяет нефтегазовые доходы бюджета, являясь фактором макроэкономической стабильности. Поэтому падение нефти спровоцировало ослабление рубля.

Сергей Суверов Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»