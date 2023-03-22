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1 час назад

Экономист Беляев дал прогноз по курсу доллара на апрель

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев дал прогноз по курсу доллара на апрель, а также рассказал о причинах укрепления курса евро по отношению к рублю.

На апрель я вижу курс на устойчивом уровне 77 рублей за доллар. Если в начале марта я говорил о таком курсе с определенной долей предположений, то теперь я вижу, что 77 рублей за доллар будет устойчиво, а к концу месяца курс "подползет" к показателю 78 рублей за доллар. Сейчас колебания происходят не вокруг 76 рублей за доллар, а уже вокруг 77.

Как я регулярно отмечаю, курс любой национальной валюты на уровне базовых значений связан с общим состоянием экономики страны, а также ее торговых отношений. И если где-то с марта по октябрь прошлого года мы видели бодрое наступление российской экономики, ее адаптацию к новым условиям и движение вперед, то где-то в ноябре это движение начало давать сбой и тормозиться. Соответственно, сперва рубль начал стагнировать по отношению к доллару, а потом его курс стал терять буквально каждый месяц по рублю, а в январе потерял даже два. Мы видим, что есть скользящая наклонная - ползучее снижение курса рубля по отношению к доллару.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук
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Эксперт объяснил постепенное снижение курса рубля произошедшим в российской экономике "хозяйственным сбоем".

"И я отношу это вовсе не к дефициту нашего бюджета - он есть, но не так важен... Я связываю этот хозяйственный сбой с тем, что внутри нашей экономики наблюдается инертность бизнеса, на которую я смотрю с печалью. Бизнес не проявляет ту инициативу, которую должен проявлять, чтобы двигаться вперед и развиваться. И хотя предприниматели пытаются говорить, что они - "герои капиталистического труда", но на самом деле бизнес - это эгоистичная вещь, они заботятся прежде всего о себе. Тем не менее они и о себе как-то не очень заботятся. Помимо отраслей, связанных с энергодобычей, а также базовых отраслей, работающих на экспорт, я не вижу шустрых действий бизнеса внутри нашей экономики... Их не было видно ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, а теперь не видно в марте. С этим я и связываю базовое снижение курса рубля по отношению к доллару", — отметил собеседник Рамблера.

Беляев вместе с тем подчеркнул, что укрепление евро к рублю идет более активно, чем доллара.

"Поскольку в Европе более "рыхлая" экономика, то она из-за отрикошетивших санкций сперва страдала больше, чем американская. А теперь видно, что укрепление евро по отношению к рублю идет даже более шустро, чем доллара. Это должно говорить о том, что европейцы нашли определенные резервы для укрепления собственной экономики. То есть мы переоценивали степень невзгод, которые ожидают Европу зимой и которые повлияли бы на ее экономику, а также на курс евро по отношению к рублю...

Зима в Европе выдалась теплая, плюс они ввели меры экономии энергоресурсов, какие-то энергоресурсы заместили, в общем они выкрутились из тяжелой ситуации. Поэтому пике, произошедшее на фоне негативных ожиданий по европейской экономике, которые не подтвердились, сейчас отыгрывается", — заключил финансовый аналитик.

В среду, 22 марта, рубль ослабил свои позиции. В ходе торгов курс евро преодолел отметку в 83 рубля, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 11:01 мск курс европейской валюты поднялся на 0,5%, до 83,01 рубля. К 11:05 мск курс евро был на отметке в 82,97 рубля (+0,44%). Курс доллара повышался до 76,96 рубля (+0,39%).

Рынки,Михаил Беляев,Московская биржа,
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