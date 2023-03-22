Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев дал прогноз по курсу доллара на апрель, а также рассказал о причинах укрепления курса евро по отношению к рублю.
Эксперт объяснил постепенное снижение курса рубля произошедшим в российской экономике "хозяйственным сбоем".
"И я отношу это вовсе не к дефициту нашего бюджета - он есть, но не так важен... Я связываю этот хозяйственный сбой с тем, что внутри нашей экономики наблюдается инертность бизнеса, на которую я смотрю с печалью. Бизнес не проявляет ту инициативу, которую должен проявлять, чтобы двигаться вперед и развиваться. И хотя предприниматели пытаются говорить, что они - "герои капиталистического труда", но на самом деле бизнес - это эгоистичная вещь, они заботятся прежде всего о себе. Тем не менее они и о себе как-то не очень заботятся. Помимо отраслей, связанных с энергодобычей, а также базовых отраслей, работающих на экспорт, я не вижу шустрых действий бизнеса внутри нашей экономики... Их не было видно ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, а теперь не видно в марте. С этим я и связываю базовое снижение курса рубля по отношению к доллару", — отметил собеседник Рамблера.
Беляев вместе с тем подчеркнул, что укрепление евро к рублю идет более активно, чем доллара.
"Поскольку в Европе более "рыхлая" экономика, то она из-за отрикошетивших санкций сперва страдала больше, чем американская. А теперь видно, что укрепление евро по отношению к рублю идет даже более шустро, чем доллара. Это должно говорить о том, что европейцы нашли определенные резервы для укрепления собственной экономики. То есть мы переоценивали степень невзгод, которые ожидают Европу зимой и которые повлияли бы на ее экономику, а также на курс евро по отношению к рублю...
Зима в Европе выдалась теплая, плюс они ввели меры экономии энергоресурсов, какие-то энергоресурсы заместили, в общем они выкрутились из тяжелой ситуации. Поэтому пике, произошедшее на фоне негативных ожиданий по европейской экономике, которые не подтвердились, сейчас отыгрывается", — заключил финансовый аналитик.
В среду, 22 марта, рубль ослабил свои позиции. В ходе торгов курс евро преодолел отметку в 83 рубля, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 11:01 мск курс европейской валюты поднялся на 0,5%, до 83,01 рубля. К 11:05 мск курс евро был на отметке в 82,97 рубля (+0,44%). Курс доллара повышался до 76,96 рубля (+0,39%).