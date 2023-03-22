"И я отношу это вовсе не к дефициту нашего бюджета - он есть, но не так важен... Я связываю этот хозяйственный сбой с тем, что внутри нашей экономики наблюдается инертность бизнеса, на которую я смотрю с печалью. Бизнес не проявляет ту инициативу, которую должен проявлять, чтобы двигаться вперед и развиваться. И хотя предприниматели пытаются говорить, что они - "герои капиталистического труда", но на самом деле бизнес - это эгоистичная вещь, они заботятся прежде всего о себе. Тем не менее они и о себе как-то не очень заботятся. Помимо отраслей, связанных с энергодобычей, а также базовых отраслей, работающих на экспорт, я не вижу шустрых действий бизнеса внутри нашей экономики... Их не было видно ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, а теперь не видно в марте. С этим я и связываю базовое снижение курса рубля по отношению к доллару", — отметил собеседник Рамблера.