Курс доллара вырос до максимума почти за год

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 31 марта, курс доллара после 12:30 начал резко расти и вплотную подошел к уровню 78 рублей, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме он доходил до 77,88 рубля, по состоянию на 14:30 он скорректировался до 77,81 рубля. Евро приблизился к уровню 85 рублей.

Основные российские фондовые индексы также падают. Индекс Мосбиржи теряет 1,2 процента, опускаясь до 2436 пункта, а индекс РТС — 1,8 процента, до 988 пункта.