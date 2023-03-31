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1 час назад

Курс доллара вырос до максимума почти за год

Lenta.ru

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 31 марта, курс доллара после 12:30 начал резко расти и вплотную подошел к уровню 78 рублей, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме он доходил до 77,88 рубля, по состоянию на 14:30 он скорректировался до 77,81 рубля. Евро приблизился к уровню 85 рублей.

Основные российские фондовые индексы также падают. Индекс Мосбиржи теряет 1,2 процента, опускаясь до 2436 пункта, а индекс РТС — 1,8 процента, до 988 пункта.

Аналитик назвал причины ослабления рубля к доллару и евро

При этом цены на нефть на фоне неопределенности с поставками из Иракского Курдистана продолжают расти. Сорт Brent торгуется на уровне 79 долларов за баррель, а WTI — 74,9 доллара.

Рынки,Московская биржа,
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