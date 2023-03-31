Курс доллара вырос до максимума почти за год

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 31 марта, курс доллара после 12:30 начал резко расти и вплотную подошел к уровню 78 рублей, свидетельствуют данные площадки.
На максимуме он доходил до 77,88 рубля, по состоянию на 14:30 он скорректировался до 77,81 рубля. Евро приблизился к уровню 85 рублей.
Основные российские фондовые индексы также падают. Индекс Мосбиржи теряет 1,2 процента, опускаясь до 2436 пункта, а индекс РТС — 1,8 процента, до 988 пункта.
При этом цены на нефть на фоне неопределенности с поставками из Иракского Курдистана продолжают расти. Сорт Brent торгуется на уровне 79 долларов за баррель, а WTI — 74,9 доллара.