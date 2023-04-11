Евро вернулся к отметке в 90 рублей

Европейская валюта во вторник днем, 11 апреля, вновь достигла уровня в 90 рублей после небольшого замедления роста, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 12:05 евро поднялся до 90,2 рубля, доллар — до 82,41 рубля.

В минувшую пятницу курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с 14 апреля 2022 года. Он достиг отметки в 90,33 рубля. Однако после этого темпы роста замедлились.

Ранее зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин объяснил падение курса российской валюты продлением «нижней точки» поступления экспортной выручки в связи с ее проседанием в начале года. Он ожидает, что в стране в дальнейшем будет наблюдаться «более гладкая» динамика.