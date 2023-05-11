Росфинмониторинг будет требовать данные об операциях с цифровым рублем

Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен заявила, что данные об операциях с цифровым рублем должны поступать в распоряжение ведомства. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Такое заявление Тисен сделала во время Петербургского международного юридического форума.

«Технически можно задать параметры использования цифрового рубля, что может быть очень полезно в случае перехода транзакций с бюджетными средствами, например, в сфере государственного оборонного заказа, на цифровой рубль», – заявила она.

Тисен также добавила, что это должно позволить оперативно выявлять и предотвращать финансовые преступления.

«В этой связи Росфинмониторинг считает, что для государственных интересов сведения о транзакциях с цифровым рублем, а также открытии счета цифрового рубля должны поступать в Росфинмониторинг», – считает она.

По словам Тисен, данная инициатива ещё находится на этапе обсуждения.