$75.88-0.8182.89-1.26

Росфинмониторинг будет требовать данные об операциях с цифровым рублем

Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен заявила, что данные об операциях с цифровым рублем должны поступать в распоряжение ведомства. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Росфинмониторинг будет требовать данные об операциях с цифровым рублем
© РИА Новости

Такое заявление Тисен сделала во время Петербургского международного юридического форума.

«Технически можно задать параметры использования цифрового рубля, что может быть очень полезно в случае перехода транзакций с бюджетными средствами, например, в сфере государственного оборонного заказа, на цифровой рубль», – заявила она.

Тисен также добавила, что это должно позволить оперативно выявлять и предотвращать финансовые преступления.

«В этой связи Росфинмониторинг считает, что для государственных интересов сведения о транзакциях с цифровым рублем, а также открытии счета цифрового рубля должны поступать в Росфинмониторинг», – считает она.

По словам Тисен, данная инициатива ещё находится на этапе обсуждения.

Ранее Росфинмониторинг внёс российского актёра Артура Смольянинова и бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в список террористов и экстремистов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий