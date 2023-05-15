Эксперт JPMorgan предупредил о риске обвала акций из-за госдолга США

Вулф считает, что политики США могут не решить проблему госдолга до наступления технического дефолта. Из-за этого инвесторам стоит защитить свои сбережения от обвала цен на акции с помощью покупки облигаций.

Эксперт также добавил, что текущая ситуация похожа на ту, что сложилась в 2011 году, когда решить вопрос о повышении лимита госдолга получилось всего за несколько дней до даты дефолта. При этом он подчеркнул, что нельзя с с полной уверенностью утверждать, что подобная ситуация повторится и в этот раз. Тем не менее Вулф рекомендует хеджировать возможную просадку в акциях.