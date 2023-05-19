«Есть все предпосылки»: эксперт о возможности «иранского сценария» на фондовом рынке РФ

Что-то подобное в миниатюре мы видели в 2014-2015 годах, когда на российский фондовый рынок пришел большой объем внутренних денег и индекс Мосбиржи показал впечатляющий рост. В текущих условиях все предпосылки для повторения ситуации есть. Это, в том числе, и ограничения на инвестиции российских инвесторов за рубежом. При этом если крупные инвесторы могут там найти какие-то варианты, то для небольших и средних инвесторов все выглядит как минимум несколько сложнее.



Второй момент: российская экономика показывает неплохие результаты. Мы видим, что негативные прогнозы не сбылись. Да, был определенный спад, но, мягко говоря, он бы не таким сильным, как об этом еще в конце весны прошлого года заявляли аналитики.

Владимир Брагин Экономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал»