«Есть все предпосылки»: эксперт о возможности «иранского сценария» на фондовом рынке РФ
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин в разговоре с Рамблером прокомментировал слова первого зампредседателя Банка России Владимира Чистюхина о том, что в России через какое-то время может произойти бурный рост фондового рынка.
Ранее Чистюхин на форуме "Россия — Исламский мир. KazanForum" выразил уверенность в том, что в России по аналогии с иранским сценарием скоро произойдет бурный рост фондового рынка за счет вложений населения, передавало РИА Новости. Так он ответил на вопрос первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина о возможности появления "иранского эффекта" в России. Банкир отметил, что с 2019 по 2020 год фондовый индекс Ирана вырос на 600 процентов, поскольку свободные средства населения, которые не могли быть использованы для инвестиций за рубежом, были влиты во внутренний рынок.
Что-то подобное в миниатюре мы видели в 2014-2015 годах, когда на российский фондовый рынок пришел большой объем внутренних денег и индекс Мосбиржи показал впечатляющий рост. В текущих условиях все предпосылки для повторения ситуации есть. Это, в том числе, и ограничения на инвестиции российских инвесторов за рубежом. При этом если крупные инвесторы могут там найти какие-то варианты, то для небольших и средних инвесторов все выглядит как минимум несколько сложнее.
Второй момент: российская экономика показывает неплохие результаты. Мы видим, что негативные прогнозы не сбылись. Да, был определенный спад, но, мягко говоря, он бы не таким сильным, как об этом еще в конце весны прошлого года заявляли аналитики.Владимир БрагинЭкономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал»
Вместе с тем специалист рассказал о результатах опроса представителей российских компаний, отвечавших, помимо прочего, на вопрос о том, являются ли финансовые факторы, такие как налоги или процентные ставки, ограничивающими для них.
"Там был интересный момент: количество положительных ответов - "да" - было минимальным с 2006 года. При этом налоги у нас не снижались, а процентные ставки относительно высокие, поэтому эти данные говорят о том, что у компаний в целом по экономике довольно неплохие финансовые результаты, что деньги есть. Понятно, что часть средств идет на финансирование компаний, что-то, может быть, пойдет на увеличение зарплат, но часть средств уйдет на увеличение доходов собственников. И так или иначе средства, которые пойдут на увеличение доходов собственников, будут попадать на фондовый рынок", — отметил Брагин.
С учетом того, что инфляция в России замедляется, а ставки ЦБ так или иначе будут снижаться, у инвесторов остается немного вариантов, отметил эксперт.
"Если не будет открыт активный доступ к внешним рынкам, как это было раньше, то ралли [период непрерывного роста цен на акции, индексы или облигации - прим. ред.] на российском фондовом рынке - это вопрос времени", — сказал эксперт.
Он также сравнил текущую ситуацию в России и ситуацию в Иране в 2019 - 2020 годах.
"В Иране тогда была довольно высокая инфляция. Соответственно, если у вас вырос общий уровень цен, то и стоимость компаний тоже вырастет из-за инфляционной переоценки... Поэтому в условиях инфляции покупка акций компаний, в том числе российских, это долгосрочный способ защиты от нее. Никакие облигации или депозиты от высокой инфляции защитить не смогут... При этом у нас сейчас инфляция не очень высокая, поэтому роста в шесть раз, как это было в Иране, я бы не ждал. Но двузначные темпы роста - 20-30 процентов - это вполне реальные прогнозы на ближайшую перспективу", — добавил экономист.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее поддержала идею выхода госкомпаний на фондовый рынок. Она отметила, что это может привлечь триллионы рублей, передавал ТАСС.