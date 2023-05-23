ЕС планирует помочь Молдавии с покупкой газа для отопительного сезона
Европейская комиссия планирует помочь Молдавии с покупкой природного газа для следующего отопительного сезона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу молдавского министерства энергетики.
«В Брюсселе во вторник состоялась очередная встреча высокого уровня в сфере энергетики Евросоюз-Молдавия, в которой принял участие министр энергетики Виктор Парликов. В повестку дня было включено обсуждение Плана действий властей Молдавии по подготовке к следующей зиме. Было отмечено, что Европейская комиссия поможет Кишиневу закупить природный газ на следующую зиму через Единую платформу Евросоюза», – сообщили в минэнерго Молдавии.
Там также добавили, что правительство Молдавии и Евросоюз планируют создать Фонд энергетической уязвимости, который поможет социально уязвимым категориям граждан получать помощь с отоплением в холодный сезон. Помимо этого глава Минэнерго Парликов заявил, что в Молдавии планируют построить две новых когенерационных станций.
«Чтобы счета за электроэнергию были меньше, мы должны потреблять более рационально и не допускать растраты ресурсов там, где это не нужно. Самая дешевая энергия – это энергия, которую мы не потребляли. В Брюсселе меня заверили, что Европейский союз поможет нам с этим», – рассказал он.
Ранее молдавские фермеры устроили протест в Брюсселе из-за украинского зерна.