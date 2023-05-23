ЕС планирует помочь Молдавии с покупкой газа для отопительного сезона

«Чтобы счета за электроэнергию были меньше, мы должны потреблять более рационально и не допускать растраты ресурсов там, где это не нужно. Самая дешевая энергия – это энергия, которую мы не потребляли. В Брюсселе меня заверили, что Европейский союз поможет нам с этим», – рассказал он.