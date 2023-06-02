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Юань вырос до 11,5 рублей

Согласно данным Московской биржи, впервые с 17 мая юань вырос до 11,5 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Позже курс юаня с расчётами на «завтра» немного упал – на 15:44 мск он составлял 11,49 рублей. При этом курс доллара вырос на 63 копейки и составил 81,39 рублей, а евро вырос на 70 копеек – до 87,53 рублей.

Ранее финансовые эксперты спрогнозировали курс валюты на июнь. Как считают аналитики, курс доллара в июне будет равен 80,64 рублей, евро остановится на отметке 85,94 рублей, а Юань будет равен 11,34 рублей.

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