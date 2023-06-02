Согласно данным Московской биржи , впервые с 17 мая юань вырос до 11,5 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Позже курс юаня с расчётами на «завтра» немного упал – на 15:44 мск он составлял 11,49 рублей. При этом курс доллара вырос на 63 копейки и составил 81,39 рублей, а евро вырос на 70 копеек – до 87,53 рублей.