Reuters: ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК+ обсуждают дополнительное сокращение добычи нефти среди прочих вариантов решений, которые будут обсуждаться на заседании 4 июня. Об этом сообщает Reuters.

«ОПЕК+ обсуждает дополнительное сокращение добычи нефти среди прочих вариантов для заседания 4 июня», — говорится в тексте.

При этом, по мнению опрошенных Reuters источников, организация «вряд ли примет решение о дальнейшем сокращении поставок нефти».