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Reuters: ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК+ обсуждают дополнительное сокращение добычи нефти среди прочих вариантов решений, которые будут обсуждаться на заседании 4 июня. Об этом сообщает Reuters.

Reuters: ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти
© РИА Новости

«ОПЕК+ обсуждает дополнительное сокращение добычи нефти среди прочих вариантов для заседания 4 июня», — говорится в тексте.

При этом, по мнению опрошенных Reuters источников, организация «вряд ли примет решение о дальнейшем сокращении поставок нефти».

Ранее генсек организации Хайтам аль-Гаис заявил о важности наращивания нефтеперерабатывающих мощностей во всем мире с целью удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты.

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