"Наши хорошие вина стоят где-то полторы тысячи за бутылку. Я не говорю, что все вина, дешевле этого показателя, поголовно плохие. Но все-таки в ценовой нише "400 рублей" российские вина уступают европейским аналогам. В испанских, французких или итальянских провинциях есть тысячи виноделов, которые могут предложить очень большой выбор для тех же импортеров или закупщиков. Там выбирают из лучшего, а у нас стоит задача продать все вино", — рассказал эксперт.



"Потребитель не выиграет от повышения импортных пошлин на вино. Естественно, потребителю лучше иметь большой выбор по доступным ценам. Увеличение стоимости вина - это удар по кошельку. Если стоимость вина вырастет процентов на двадцать, то многие потребители переключатся на слабоалкогольные коктейли и прочие напитки, которые продают в "наливайках". Это плохо, потому что эта сфера слабо контролируется, там можно получить отравление", — добавил Шапкин.