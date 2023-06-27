«Потребитель не выиграет»: Эксперт о возможном повышении импортных пошлин на вино
В случае увеличения импортных пошлин на вино цена на этот товар для конечного потребителя в России также вырастет. Об этом в разговоре с Рамблером заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Ранее статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов не исключил повышения импортных пошлин на вино. В беседе с "Российской газетой" он заявил, что соответствующие предложения уже поступили. Их обсуждает комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития, уточнил статс-секретарь. В настоящее время пошлины составляют 12,5% процентов
Российские виноделы хотят исключить конкуренцию со стороны, прежде всего, вин из Европы, которые сейчас доступны по цене... Они хотят иметь возможность сбыть продукцию, потому что произошла некая затоваренность. При этом с сентября уже будет новый урожай - нужно освобождать емкости. Поэтому они предлагают такую меру.Павел ШапкинПредседатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики
Пошлины на импортное вино могут повысить вдвое - с 12,5 до 25 процентов, допустил специалист.
"Это существенное повышение. Сейчас ставка привязана к ввозной таможенной стоимости, и от цены вина зависит фактический размер таможенной пошлины. И при ее увеличении в два раза - до 25 процентов - стоимость вина, которое сейчас продается в магазинах по 400 рублей, вырастет до 600 рублей. Нужно понимать, что еще существуют обеспечительные платежи, есть НДС на таможенную пошлину. То есть издержки при импорте вырастут, все это приведет к тому, что торговая наценка повлияет на конечную цену вина", — сказал специалист.
Он добавил, что, помимо увеличения таможенной пошлины на вино, Минфин рассматривает возможность введения минимальных цен.
"Поскольку есть ввозные пошлины, то, думаю, она будет разной для российского вина и для импортного вина. В случае принятия такого решения оно тоже будет в пользу российских виноделов", — отметил специалист.
Увеличение пошлин на импортное вино отразится на стоимости продукта в России, подчеркнул Шапкин.
"Для потребителей это не очень здорово. Думаю, что российские производители воспользуются случаем и повысят цены. Может быть, не так сильно, как импортеры, но это все равно будет значительное увеличение", — сказал собеседник.
Он добавил, что в ценовом сегменте около 400 рублей российские вина уступают по качеству европейским.
"Наши хорошие вина стоят где-то полторы тысячи за бутылку. Я не говорю, что все вина, дешевле этого показателя, поголовно плохие. Но все-таки в ценовой нише "400 рублей" российские вина уступают европейским аналогам. В испанских, французких или итальянских провинциях есть тысячи виноделов, которые могут предложить очень большой выбор для тех же импортеров или закупщиков. Там выбирают из лучшего, а у нас стоит задача продать все вино", — рассказал эксперт.
"Потребитель не выиграет от повышения импортных пошлин на вино. Естественно, потребителю лучше иметь большой выбор по доступным ценам. Увеличение стоимости вина - это удар по кошельку. Если стоимость вина вырастет процентов на двадцать, то многие потребители переключатся на слабоалкогольные коктейли и прочие напитки, которые продают в "наливайках". Это плохо, потому что эта сфера слабо контролируется, там можно получить отравление", — добавил Шапкин.
Ранее сообщалось, что Грузия опередила Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию.