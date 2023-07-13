«Не только Urals»: Аналитик о превышении российской нефтью потолка G7
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения Bloomberg о превышении российской нефтью марки Urals предельного порога в 60 долларов за баррель, установленного ранее странами G7, ЕС и Австралией.
Специалист подчеркнул, что Urals - не единственный российский сорт нефти, цена которого превышает установленный потолок цен, и назвал сообщение информагентства "дутым".
Bloomberg сам пытается создать новостной повод и представить существующую картину в качестве некой сенсации: мол, российская нефть впервые проигнорировала санкции, раньше они вроде как работали, а теперь перестали, раз Россия грузит на танкеры нефть при ее цене выше 60 долларов за баррель, и этот танкер куда-то идет. Но тут следует напомнить, что потолок цены - это только запрет на перевозку российской нефти морским транспортом, а также запрет на страхование этой перевозки, если цена нефти превышает 60 долларов за баррель.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Предыдущий уровень цен на нефть Urals, который не превышал 60 долларов за баррель, был продиктован не ограничительными мерами, а комплексом проблем, связанным с ее реализацией на рынке, отметил специалист.
"На эту нефть предоставляли скидку, поскольку ее дальше везти - Urals отгружают в Новороссийске либо в портах Ленинградской области. Поскольку стоимость транспортировки этой нефти высокая, то при погрузке на танкеры она стоит чуть дешевле, чем та, которая отгружается уже в Азии.
Кроме того, скидка на российский сорт Urals покрывала различные риски. То есть компании-покупатели не совсем понимали, оштрафуют ли их за покупку или нет, как нужно проводить расчеты при покупке", — сказал эксперт.
Вместе с тем он отметил, что риски, связанные с покупкой Urals, постепенно уходят.
"Все понимают, что можно покупать российскую нефть - и тебя не оштрафуют. Наладилась система финансовых расчетов, наладилась логистика. И по мере выстраивания этих вещей снижаются риски, соответственно, и снижается размер скидки. Поэтому российская нефть дорожает при погрузке", — объяснил аналитик.
За последнее время в мире сформировался отдельный сегмент флота, который, не опасаясь санкций, перевозит исключительно российскую, венесуэльскую и иранскую нефть, отметил Юшков.
"Это тот самый "сумеречный флот". Он работает только с подсанкционной нефтью и существует параллельно с тем флотом, который возит обычную нефть. Поэтому российскую нефть будут перевозить в любом случае - и при цене, например, в 50 долларов за баррель, и при цене в 70 долларов за баррель", — сказал он.
Недавнее подорожание нефти на рынке было связано с попытками ОПЕК+ удержать цены на относительно высоком уровне, а также с решением Саудовской Аравии и России сократить поставки, отметил Юшков, говоря о динамике цен.
"Уменьшая предложение, мы пытаемся подтолкнуть цены вверх. Но при этом существуют и монетарные факторы - со стороны потребителя. Центральные банки (или Федеральная резервная система в случае с США) постоянно поднимают ставки, что тормозит экономику. Соответственно, нефти потребляется меньше, и она начинает дешеветь. Если ставки, борясь с инфляцией, будут повышать и дальше, то это немного подтолкнет цены вниз.
Конечно, цена российскую нефть будет колебаться вслед за мировой ценой, но скидка на нее в любом случае будет постепенно уменьшаться. Она не уйдет полностью, но сократится, скажем, до 10 долларов на каждый баррель", — заключил эксперт.
Ранее Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus сообщил, что стоимость российского сорта нефти Urals впервые превысила потолок цен в 60 долларов за баррель. Так, в порту Новороссийска цена энергоносителя достигла 60,78 долларов за баррель.