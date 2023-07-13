"Уменьшая предложение, мы пытаемся подтолкнуть цены вверх. Но при этом существуют и монетарные факторы - со стороны потребителя. Центральные банки (или Федеральная резервная система в случае с США) постоянно поднимают ставки, что тормозит экономику. Соответственно, нефти потребляется меньше, и она начинает дешеветь. Если ставки, борясь с инфляцией, будут повышать и дальше, то это немного подтолкнет цены вниз.



Конечно, цена российскую нефть будет колебаться вслед за мировой ценой, но скидка на нее в любом случае будет постепенно уменьшаться. Она не уйдет полностью, но сократится, скажем, до 10 долларов на каждый баррель", — заключил эксперт.