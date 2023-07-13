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Прогнозы аналитиков по курсу рубля ухудшились

Российские аналитики крупных банков и инвесткомпаний считают, что первоначальные прогнозы по будущему курсу рубля были слишком оптимистичными. Согласно данным опроса, опубликованного Центральным банком России, прогнозы аналитиков ухудшились.

Прогнозы аналитиков по курсу рубля ухудшились
© РИА Новости

Согласно опубликованным данным, прогноз среднего курса рубля за 2023 год упал с 76,9 рубля до 81,8 рубля. Кроме того, снизились ожидания и на последующие годы – эксперты считают, что в 2024 и 2025 годах среднегодовой курс доллара будет равен 85 рублям.

Помимо этого, ухудшились ожидания и от уровня инфляции. В 2023 году эксперты предсказывают инфляцию в 5,5%, а в 2024 год ожидается уровень инфляции в 5%. При этом прогноз на 2025 год не изменился – 4%.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инфляция в стране является одной из самых низких в мире.

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