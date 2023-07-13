Прогнозы аналитиков по курсу рубля ухудшились

Российские аналитики крупных банков и инвесткомпаний считают, что первоначальные прогнозы по будущему курсу рубля были слишком оптимистичными. Согласно данным опроса, опубликованного Центральным банком России, прогнозы аналитиков ухудшились.

Согласно опубликованным данным, прогноз среднего курса рубля за 2023 год упал с 76,9 рубля до 81,8 рубля. Кроме того, снизились ожидания и на последующие годы – эксперты считают, что в 2024 и 2025 годах среднегодовой курс доллара будет равен 85 рублям.

Помимо этого, ухудшились ожидания и от уровня инфляции. В 2023 году эксперты предсказывают инфляцию в 5,5%, а в 2024 год ожидается уровень инфляции в 5%. При этом прогноз на 2025 год не изменился – 4%.