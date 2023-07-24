Продажи водки и коньяка в России резко пошли на спад

Официальные продажи водки и коньяка в России резко упали, со ссылкой на данные Росстата сообщает газета «Ведомости».

За первое полугодие 2023-го объемы реализации водки снизились на 16,4 процента, до 30,2 миллиона декалитров (дал), а коньяка и бренди — на 20,3 процента до 3,7 миллиона дал. Одновременно выпуск водки упал на 9 процентов, до 33,2 миллиона декалитров, коньяка и бренди — на 13 процентов, до 4,2 миллиона декалитров.

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По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, такое падение объясняется ростом нелегального рынка. Ряд зарубежных производителей качественного алкоголя ушли из России, поэтому оптовые поставщики стали заменять их контрафактом и работать с теневыми производителями, добавил лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

На сокращение официальных продаж крепкого алкоголя повлияло сокращение доходов основных потребителей крепких алкогольных напитков —среднего класса, объяснил владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. Население стало переходить на более дешевое спиртное, зачастую суррогатное, которое не учитывается в статистике. Поэтому производителям придется снижать цены на продукцию или осваивать выпуск более дешевого алкоголя.

Вместе с тем у торговых сетей обострилась проблема затоваривания алкогольными напитками — с февраля 2022 года зарубежную продукцию стали привозить в Россию в огромном количестве из-за опасения роста цен и логистических сложностей, а местные производители увеличили выпуск спиртного для импортозамещения. В результате склады оказались переполнены такой продукцией, заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году производство алкоголя в России поднялось до рекордного уровня в 1,11 миллиарда декалитров (плюс 2,2 процента по сравнению с прошлым годом). Большая часть из этого объема — пиво (800 миллионов декалитров) и пивные напитки (100 миллионов). Импорт алкогольной продукции при этом снизился на 11 процентов, до 95 миллионов декалитров, а экспорт вырос до 44 миллионов.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки, предусматривающие индексацию ставок акцизов на алкоголь, табак и другие подакцизные товары на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах.

Акцизы в нашей стране индексируются каждый год, чаще всего на уровень инфляции. Это влечет за собой рост цен на подакцизные товары.

Например, акциз на сигареты за последние десять лет вырос более чем в 10 раз.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов пояснял "РГ", что на 2023-2025 годы планируется зафиксировать индексацию акцизов на алкоголь на уровне 4% в год, несмотря на то что инфляция в 2023 году будет намного выше.

Последний раз ставки акцизов увеличивались с 1 января 2023 года на большинство подакцизных товаров, в том числе алкогольную и табачную продукцию. Акцизы выросли на 3-4%.

Так, на этиловый спирт и крепкий алкоголь с содержанием спирта более 9% они увеличатся с 589 рублей до 613 рублей за литр спирта. А на пиво 0,5-8,6% и пивные напитки акцизы скромные даже с учетом повышения - 25 рублей за литр. Ставка для сигарет и папирос увеличится с 3333 рублей до 3467 рублей за 1 тысячу штук.

Импортеры алкогольной продукции обратились в российское правительство из-за возможного повышения ввозных пошлин на вино с текущих 12,5%. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

«Крупные алкогольные импортеры обратились в правительство с опасениями из-за обсуждаемого повышения ввозных пошлин на вино с текущих 12,5%», — отметил автор статьи.

Подобная инициатива стала следствием ситуации 2022 года, когда из-за крепкого рубля образовался избыток импортного алкоголя. Эту информацию изданию подтвердили три источника.

По мнению исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, такая инициатива чревата снижением качества отечественного алкоголя, так как не будет конкуренции. Покупатели при этом станут отдавать предпочтение другим алкогольным напиткам.

Депутаты от ЛДПР предложили ограничить распространение алкоголя специализированными стационарными магазинами, сообщает ТАСС.

Предполагается, что будут внесены изменения в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта.

«Данный законопроект позволит исключить спонтанное приобретение алкогольной продукции, поскольку граждане, осуществляющие покупку продуктов питания, вследствие атаки маркетинга (скидки, баллы и т. п.) могут приобрести и алкогольную продукцию», — указано в пояснительной записке.

В таких магазинах будет продаваться только алкогольная продукция. Предполагается, что названные выше меры позволят снизить потребление алкоголя среди посетителей магазинов.

Четвертая часть жителей Москвы (26%) готовы сдать свои биометрические данные для того, чтобы покупать алкоголь, показали результаты исследования сервиса SuperJob, с которыми ознакомилась радиостанция «Говорит Москва».

Свое решение граждане объяснили не только удобством, но и тем, что такая мера позволит не допустить продажу алкоголя несовершеннолетним. 66% опрошенных выступили против такой идеи, потому что не уверены в безопасности хранения биометрических данных.

Сдать биометрию ради того, чтобы купить табак готовы 27% опрошенных москвичей. Против — 59% опрошенных. При этом женщины чаще высказывались за то, чтобы предоставить свои биометрические данные ради покупки сигарет, чем мужчины (32% против 21%).

10 июля газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники и участников рынка писала, что крупные продуктовые сети хотят автоматизировать кассы самообслуживания (КСО) для продажи алкоголя и табака при помощи биометрических данных, что упросит подтверждение возраста. Источник издания на рынке отметил, что представители торговых сетей обратились в Минцифры с просьбой разъяснить толкование законодательства о персональных данных.

Оценивая возможную скорость опьянения, многие не обращают внимания на такой фактор, как температура алкогольного напитка. Между тем от этого показателя зависит скорость его всасывания в кровь.

Как отметил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог Рустем Садыков в интервью aif.ru, на скорость всасывания влияет площадь поверхности напитка, контактирующей с желудком.

"У холодного напитка площадь поверхности меньше, чем у теплого", - уточнил специалист, добавив, что охлажденный алкоголь всасывается медленнее.



Вид спиртного, количество пищи в желудке и индивидуальный обмен веществ - эти факторы также влияют на скорость опьянения.



При этом на похмелье на следующее утро после употребления алкоголя температура напитка не сказывается. "Тут играет роль генетика, количество выпитого и его качество, даже количество жирной пищи, которое вы ели в день празднования", - отметил гастроэнтеролог.