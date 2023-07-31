Эксперт оценил влияние индексации акцизов на стоимость алкоголя и табака

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с Рамблером оценил влияние индексации акцизов на стоимость алкоголя и табака в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на алкоголь, табачную продукцию, автомобили и бензин повышаются на 5 процентов в 2024 году. Изначально планировалось, что рост ставки в этом году составит 4%.

В условиях, когда бюджет постоянно ищет новые источники доходов, повышение акцизов на 5% - это более чем скромно. Никакой катастрофы не произойдет. Что касается крепких напитков, то подорожание будет незначительное. И оно уже было заложено самими производителями. Производство крепких напитков стало снижаться, поэтому они вряд ли пойдут на серьезное увеличение цен. Павел Шапкин Председатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики

Так, после повышения акцизов на алкоголь стоимость бутылки недорогой водки может вырасти на 5 рублей, допустил эксперт.

"На большинстве потребителей этой продукции повышение акцизов практически не скажется, мало кто из них его вообще заметит. А если брать категорию более дорогого алкоголя, то увеличение тем более будет незаметно", — сказал Шапкин.

Говоря о влиянии повышения акцизных ставок на стоимость табачной продукции, он подчеркнул, что в России устанавливаются минимальные и максимальные розничные цены на табачные изделия. По словам эксперта, если в настоящее время единая минимальная цена пачки сигарет равняется 117 руб., то в дальнейшем она может увеличиться до 121 руб.