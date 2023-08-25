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Курс доллара взлетел выше 100 рублей на минуту

Курс доллара на Московской бирже с поставкой «сегодня» взлетел выше 100 рублей на минуту, после чего вернулся назад. Об этом сообщает РБК «Инвестиции».

Курс доллара взлетел выше 100 рублей на минуту
© ТАСС

По состоянию на 17:28 по мск курс доллара к рублю составлял 95,4 рубля, после чего цена внезапно выросла более чем на 7 рублей. В этот момент доллар впервые с 14 августа превысил 100 рублей – курс американской валюты составил 102,4675 рубля.

Спустя минуту курс вернулся обратно и закрылся на уровне 95,31 рублей.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что произошёл технический «спайк» из-за низкой ликвидности режима торгов. По словам эксперта, такое иногда происходит в менее ликвидных парах. Бабин уточнил, что это также могло произойти из-за того, что один из участников торгов подал заявку на покупку большого объёма, которого не стояло в продаже.

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