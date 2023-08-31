За август доллар вырос на 4,43 рубля

Согласно данным Московской биржи, за август 2023 года доллар вырос на 4,43 рубля.

При этом вечером 31 августа доллар снизился на 19,5 копеек, если сравнивать с предыдущими торгами. Таким образом, курс доллара составил 96,03 руб на 19:00 по мск.

Укрепление рубля в последний торговый день месяца прокомментировал начальник отдела торговых операций группы Санкт-Петербургской валютной биржи Дмитрий Марков.

«Ближайшую неделю, вероятно, увидим незначительные колебания курса рубля к основным валютам. Рынок находится в равновесии. Дорожающая нефть, высокая ключевая ставка и договоренности с экспортерами, снижение спекулятивного спроса на иностранные валюты сдерживают ослабление рубля. Существенному укреплению национальной валюты препятствуют сокращение профицита внешней торговли, дополнительный спрос на валюту в период отпусков, отток капитала», – заявил он.

Кроме того, Марков также считает, что в сентябре и октябре доллар может ещё сильнее ослабнуть по отношению к российской валюте.