Аналитики спрогнозировали роста рубля на следующей неделе

«Кроме того, в пятницу ЦБ РФ проведет очередное заседание по процентной ставке. Он ранее давал сигналы в пользу её повышения с текущего уровня 12%. Не исключено, что при сдержанной динамике рубля ставка будет увеличена до 13%. При уходе курсов ниже сопротивлений 99,5 рубля за доллар, 105,6 рубля за евро и 13,5 рубля за юань они могут развить коррекцию в район как минимум 95,65 рубля за доллар, 103,5 рубля за евро и 13,15 рубля за юань соответственно», – заявила аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.