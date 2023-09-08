Аналитики спрогнозировали роста рубля на следующей неделе
Российские аналитики спрогнозировали рост рубля на следующей неделе. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на опрос РИА «Новости».
Согласно результатам опроса, прогноз на курс доллара на следующей неделе составляет 96,42 рублей – это ниже текущего курса на 1,36 рубля. Евро, согласно мнению аналитиков, также упадёт на 1,37 рублей и будет стоить 103,43 рубля.
В качестве возможной причины для укрепления рубля аналитики назвали запланированное увеличение продаж валюты ЦБ РФ.
«Кроме того, в пятницу ЦБ РФ проведет очередное заседание по процентной ставке. Он ранее давал сигналы в пользу её повышения с текущего уровня 12%. Не исключено, что при сдержанной динамике рубля ставка будет увеличена до 13%. При уходе курсов ниже сопротивлений 99,5 рубля за доллар, 105,6 рубля за евро и 13,5 рубля за юань они могут развить коррекцию в район как минимум 95,65 рубля за доллар, 103,5 рубля за евро и 13,15 рубля за юань соответственно», – заявила аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.
Аналитик ИК «Регион» Валерий Вайсберг также добавил, что Банк России может снова повысить ключевую ставку – до 13% годовых. Это ограничит остаточные инфляционные риски, что также отразится на курсе рубля. «В релизе, вероятно, сохранится фраза о том, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от поступающих данных», – заявил он.
Ранее экономист рассказал о курсе рубля в сентябре.