"При введении запрета на экспорт топлива или заградительной пошлины пострадают не только нефтяные компании, но и, например, Минфин. Ведь это ведомство отвечает за балансировку бюджета, и там как раз приняли решение сократить выплаты по демпферу для экономии бюджетных средств. Им нужно было устранять дефицит бюджета, который в первом полугодии был существенным. Однако сейчас ситуация поменялась. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, намекал, что ситуация с доходами бюджета во втором полугодии существенно улучшилась. Мы сейчас продаем нашу нефть по высоким ценам. В рублевом выражении это гораздо больше, чем было запланировано в бюджете... Но если сейчас, как предлагается, ввести заградительную экспортную пошлину, то нефтепродукты экспортироваться не будут, а нефтяные компании, естественно, не будут выплачивать пошлину, и доходы бюджета сократятся", — отметил эксперт, подчеркнув, что к настоящему моменту компромисс между российскими властями и нефтяниками не был найден.