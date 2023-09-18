«Элемент торга». Эксперт оценил обсуждаемые варианты стабилизации цен на топливо
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с Рамблером рассказал о факторах, влияющих на топливные цены в России, а также оценил предложенные правительству меры по их стабилизации.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правительстве сообщал, что кабмин рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну на нефтепродукты. Собеседник агентства рассказал, что по итогам совещания с компаниями и ведомствами, выступившими с рядом предложений по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, вице-премьер РФ Александр Новак поручил "в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли".
По словам Юшкова, в настоящее время на стоимость топлива в России оказывают влияние факторы как со стороны спроса, так и со стороны предложения.
Со стороны спроса это то, что сейчас уже заканчивается автомобильный сезон, и это ослабляет давление на цены на бензин. Однако на дизель давление продолжает оказываться, потому что идет уборочная кампания, вскоре начнется посевная озимых зерновых культур. Поэтому сельхозсектор "оттягивает" на себя много дизтоплива, особенно в ряде регионов: это и Ростовская область, и Краснодарский край, и ряд других. С дизелем проблемы обострились... Говоря о факторах со стороны предложения, нужно отметить, что мы не видим, чтобы государство дало нефтяным компаниям какой-то стимул, чтобы те удовлетворяли дополнительный спрос. Им предлагается постараться решить все накопившиеся на рынке проблемы за свой счет.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Российские нефтяные компании увеличивают поставки продукции на внутренний рынок, их объем доходит до 25 процентов от общего производства нефтепродуктов, "но, по всей видимости, этого недостаточно", подчеркнул аналитик.
"Проблема заключается еще и в том, что государство пересмотрело выплаты по демпфирующему механизму, плюс ослаб курс рубля. Получается, что нефтяным компаниям экспортировать что нефть, что нефтепродукты значительно выгоднее, чем поставлять на внутренний рынок. В рублевом выражении на внешних рынках цена топлива значительно выше. Таким образом, на внутреннем рынке цена начинает расти до экспортного паритета", — рассказал Юшков.
Предлагаемы в настоящее время варианты стабилизации цен на топливо эксперт назвал "элементом торга как между самими министерствами в правительстве, так и в рамках диалога правительства с нефтяными компаниями". Вместе с тем экспортную пошлину на нефтепродукты в размере 250 долларов за тонну Юшков охарактеризовал как "фактически заградительную".
"При введении запрета на экспорт топлива или заградительной пошлины пострадают не только нефтяные компании, но и, например, Минфин. Ведь это ведомство отвечает за балансировку бюджета, и там как раз приняли решение сократить выплаты по демпферу для экономии бюджетных средств. Им нужно было устранять дефицит бюджета, который в первом полугодии был существенным. Однако сейчас ситуация поменялась. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, намекал, что ситуация с доходами бюджета во втором полугодии существенно улучшилась. Мы сейчас продаем нашу нефть по высоким ценам. В рублевом выражении это гораздо больше, чем было запланировано в бюджете... Но если сейчас, как предлагается, ввести заградительную экспортную пошлину, то нефтепродукты экспортироваться не будут, а нефтяные компании, естественно, не будут выплачивать пошлину, и доходы бюджета сократятся", — отметил эксперт, подчеркнув, что к настоящему моменту компромисс между российскими властями и нефтяниками не был найден.
Эксперт выразил мнение, что в сложившейся ситуации наиболее действенной мерой по стабилизации топливных цен стала бы корректировка демпфирующего механизма.
"Может быть, его вернут предыдущим уровням. В свое время в прежней формуле появился коэффициент 0,5, при котором выплаты уменьшились вдвое. Возможно, будет принято решение вообще убрать этот коэффициент или же сократить его. Такой компромисс может быть достигнут между правительством и нефтяными компаниями. Но так как сейчас они не могут договориться на двусторонней основе, то, скорее всего, вопрос выйдет на уровень президента", — считает Юшков.
В публикации агентства Bloomberg ранее отмечалось, что мировые нефтеперерабатывающие мощности сталкиваются с растущими трудностями в производстве дизельного топлива. Запасы этого вида горючего в мире находятся на крайне низком уровне на фоне усиливающегося спроса и дефицита предложения.