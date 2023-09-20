Россия и Турция обсуждают вопросы поставки миллиона тонн зерна
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и Турция обсуждают технические вопросы поставки одного миллиона тонн зерна. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом Грушко добавил, что не может назвать дату начала поставки.
«Необходимые контакты осуществляются, и когда все ингредиенты сложатся, то об этом будет объявлено. Как скоро это будет, я сказать не могу, но политическая целесообразность этого проекта всем очевидна», – рассказал он.
Напомним, что Москва и Анкара договорились о поставке миллиона тонн зерна ещё в начале сентября. Тогда Грушко предупредил, что перед началом поставок стороны должны будут обсудить целый ряд вопросов.
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