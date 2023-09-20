В России назвали причину роста цен на топливо

Дефицит дизельного топлива на мировых рынках, особенно в Европе, спровоцировал рост цен на него в России. Такую причину подорожания топлива в ходе пленарного заседания в Госдуме назвал первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, его слова приводит «Прайм».

Говоря о ситуации в стране, он отметил, что именно нехватка дизеля подтолкнула цены вверх. Сорокин заявил, что Минэнерго, а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и нефтяные компании прилагают все усилия, чтобы нарастить поставки на внутренний рынок, создав на бирже «искусственный избыток».

20 сентября стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) синхронно снизилась, а цена на бензин Аи-95 упала сразу на 5,06 процента, до 69 272 рублей за тонну. Бензин Аи-92 и летнее дизельное топливо подешевели на 3,98 процента (65 651 рубль) и на 2,12 процента (73 447 рублей) соответственно.

Замглавы Минэнерго также заявил, что правительство намерено решить проблему не только серого экспорта топлива, но и не допустить его дефицит в будущем. По его словам, сейчас проблемы с топливообеспечением наблюдаются в ряде южных регионов. Власти ведут переговоры о дополнительных поставках топлива нефтяными компаниями.

«С точки зрения объемов, перебоев нет, есть вопросы по цене — рассчитываем вопрос в течение нескольких дней благодаря предлагаемым мерам решить», — заявил Сорокин.

Минэнерго рассчитывает, что снижение цен на топливо на бирже в РФ продолжится, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в Госдуме.

"За последние два дня по бензину падение цен составило 7% только на слухах о мерах, по дизелю сегодня тоже уже началось падение. Мы рассчитываем, что оно продолжится - уже 1,2% сегодня уже падение наблюдается", - сказал он.

Российские власти рассматривают возможность запрета экспорта топлива на определенный срок и повышения экспортной пошлины на нефтепродукты для стабилизации цен, сообщили в правительстве РФ.

Кабмин рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну на нефтепродукты, передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

Собеседник агентства рассказал, что по итогам совещания с компаниями и ведомствами, выступившими с рядом предложений по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, вице-премьер РФ Александр Новак поручил «в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли».

Введение экспортной пошлины на топливо, которое сейчас рассматривает правительство, пусть и приведет к временному наполнению рынка предложением, но в перспективе может вызвать дефицит, особенно если мера будет недостаточно хорошо просчитана, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Промышленного энергетического форума TNF.

"Как механизм - заградительная пошлина на нефтепродукты на коротком отрезке может сначала привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. Но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и, соответственно, уменьшение объемов переработки", - сказал Дюков.



"В результате подобного рода меры, если они недостаточно точно просчитаны, могут привести к дефициту на внутреннем рынке моторных топлив. Важно не разбалансировать переработку", - добавил он.

Дюков отметил, что сейчас в правительстве обсуждается несколько решений по стабилизации рынка топлива РФ. Возможное ограничение числа экспортеров топлива и создание соответствующего списка имеет право на существование, но нужен ее тщательный анализ для принятия итогового решения, считает глава "Газпром нефти".

"Если будет принято решение о формировании такого списка, то будем по каждому предприятию [НПЗ] решать индивидуально. При этом в любом случае приоритетом для нас всегда остается внутренний рынок", - подчеркнул он.

Ситуация с обеспечением российских аграриев топливом за последние 10 дней улучшилась, но пока требует особого внимания. Об этом заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в ходе выступления в Госдуме.

"Хотел бы сказать по ситуации на рынке ГСМ. Безусловно, с нашей стороны принимаются необходимые меры, чтобы не допустить срыва в процессе сезонных полевых работ. За последние 10 дней ситуация улучшилась, но она пока все равно требует особого внимания", - сказал Патрушев.

Министр отметил, что Минсельхоз наладил ежедневный мониторинг ситуации на рынке ГСМ, составил реестр нефтебаз, откуда аграрии закупают топливо. "Где можем - помогаем в ручном режиме. Постоянно работаем с Минэнерго, ФАС и РЖД", - подчеркнул Патрушев.

Ранее министерство сообщало, что ряд регионов России отмечает рост цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев. Позже Патрушев заявил о проблемах с наличием горючего у аграриев и выразил опасение, что дефицит топлива может остановить полевые работы. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что российские нефтяные компании обещали на совещании с вице-премьером РФ Александром Новаком обеспечить поставки топлива аграриям в период посевной.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы (по энергетике, бюджету и налогам, по аграрным вопросам, по контролю) вести ежедневный мониторинг и контролировать ситуацию с ценами на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Каждую неделю анализ ситуации они должны представлять депутатам. Об этом Володин заявил на правительственном часе с участием министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Ранее стало известно о существенном росте цен на ГСМ для АПК и даже его дефиците в ряде регионов. Сейчас, по словам Патрушева, ситуация улучшается, однако еще требует повышенного внимания.

По словам Володина, сейчас "фермеры, руководители сельхозпредприятий, механизаторы вынуждены канистрами покупать топливо на автозаправках, где оно практически дешевле под два раза, но нет возможности закупать оптом".

При этом производство дизтоплива в стране с начала года выросло на 6,8%, а для АПК требуется всего 3,5% от общего объема производства. То есть дефицита по определению не должно было возникнуть. А цены с января поднялись на 60%, в августе - почти на 20%.

Вячеслав Володин подчеркнул, что сейчас АПК "одна из самых высокоэффективных отраслей". Она не только обеспечивает продовольственную безопасность, но и приносит огромную прибыль государству. "Сегодня экспорт продовольствия занимает второе место, вдумайтесь, такого никогда не было, после топливо-энергетических товаров", - отметил спикер Госдумы. Поэтому нужно сделать все, чтобы отрасль и дальше развивалась.

Последний месяц цены на бензин и дизельное топливо в России несколько раз обновляли рекорды. Сколько сейчас стоит бензин марок Аи-92 и Аи-95 и дизельное топливо на заправках в разных регионах России, разбирался «Рамблер».

На торгах 13 сентября биржевая стоимость дизельного топлива превысила 72 тысячи рублей за тонну и установила новый рекорд. Бензин марки Аи-92 в тот день также обновил ценовой рекорд - его стоимость выросла на 0,46 процента, до 68 578 рублей за тонну. Аи-95 подорожал на 0,45 процента, до 75 915 рублей за тонну.

По данным аналитического сайта benzin-price.ru на 20 сентября, цена Аи-92 на заправках Москвы составляет от 48.5 до 59.1 руб. Бензин марки Аи-95 можно приобрести по цене от 52.5 до 73.59 за литр, а дизельное топливо обойдется автолюбителям в сумму от 59.73 до 73.19 руб. за литр.

АЗС в Воронежской области предлагают бензин марки Аи-95 по цене от 57.95 до 62.5, а Аи-92 за 53.1 - 57.3 руб. Цена дизельного топлива составляет от 65.10 до 70 рублей.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоит от 49.3 до 50.4 руб., бензин марки АИ-95 – от 53.15 до 54.7 руб, а дизельное топливо можно купить по цене от 61.5 до 62.05 руб.

Заправки Республики Алтай реализуют бензин марки Аи-92 за 54.9 руб., АИ-95 за 57.6 руб. за литр. Дизельное топливо можно приобрести по цене 66.4 руб.

Ранее в некоторых регионах России возник дефицит дизельного топлива. В Минэнерго заявили, что причиной случившегося стали попытки создать искусственный дефицит. При этом, по словам экспертов, дело в сезонных факторах, в том числе сборе урожая по стране, и ситуация наладится к концу октября.

Цены на бензин и дизельное топливо до конца года не будут расти, заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он отметил, что цены останутся на уровне сентября, но «отката» к уровню 2022 года также не будет, передает «Газета.Ru». Автоэксперт добавил, что в октябре произойдет резкое падение спроса на дизельное топливо.

Зампред Комитета ГД по строительству и ЖКХ, депутат СРЗП Александр Аксененко в беседе с «Думой ТВ» прокомментировал инициативу коллег по фракции наделить правительство правом ограничивать цены на бензин.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы во вторник, 12 сентября.

Следует отметить, что цены на бензин в последние месяцы бьют исторические рекорды. По мнению парламентария, рост цен на топливо также, как и создаваемый дефицит, связан с неправильной налоговой политикой.

С 1 сентября уменьшился размер налогового вычета для нефтяных компаний при продаже топлива на территории России, что сделало его вывоз еще более привлекательным. Александр Аксененко ответил изданию на вопрос о том, можно ли допустить, что повышением цен в начале сентября нефтяные компании показывают, что действовавший налоговый вычет необходимо вернуть.

Не надо возвращать на прежний уровень размер налогового вычета для нефтяных компаний при продаже топлива на территории России. Надо увеличивать экспортные пошлины на нефть, то есть за продажу сырой нефти за границу. При этом налог на добычу полезных ископаемых следует снизить. Тогда у нас внутри страны возрастет рентабельность НПЗ. Будет выгодно перерабатывать внутри страны. Будет больше бензина, на заправках цены снизятся, спрогнозировал законодатель.

Он пояснил, что в рамках экстренных мер при таких скачках стоимости топлива СРЗП предлагает наделить правительство правом ограничивать стоимость топлива сроком не более, чем на 90 дней.

По словам парламентария, такой предельный срок обусловлен действующей практикой, когда допускается устанавливать предельные цены на продовольственные товары первой необходимости.

Мы помним, как в 2021 году этим правом воспользовались по отношению к сахару и маслу. На наш взгляд, с топливом должна быть такая же история. Есть абсолютное понимание, что на ценах на топливо завязано все остальное ценообразование, а вслед за бензином лезут вверх остальные цены. Потушить пожар на данном этапе это значит не дать распространиться огню по остальным прилавкам. Еще раз повторюсь, это экстренная мера, и она должна быть в комплексе с другими мерами, а именно изменением налоговой политики, заключил Аксененко.