Эксперт обозначил условия для легализации онлайн-продаж алкоголя в РФ

"Самая главная из них - это отсутствие у надзорных органов возможности оперативно блокировать нарушителей. Мы по-прежнему видим, что, несмотря на развитие и все преимущества интернет-магазинов и маркетплейсов, они все равно остаются одними из основных каналов легализации нелегальной продукции. Поэтому тут необходимы усилия со стороны представителей интернет-бизнеса по обелению своих площадок, по введению дополнительного контроля за поставщиками и ассортиментом. Кроме того, надзорным органам нужны инструменты оперативного контроля, а самое главное - по оперативной блокировке. Потому что если у надзорного органа - у сотрудника Роспотребнадзора или Росалкогольрегулирования - не будет возможности блокировать сайт по одному клику, то, конечно, это может повлечь множество злоупотреблений", — считает эксперт.