Эксперт обозначил условия для легализации онлайн-продаж алкоголя в РФ
Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал планы по легализации онлайн-продаж алкоголя в России и обозначил ряд важных аспектов, которые следует учитывать в случае реализации инициативы.
Минфин ранее поддержал продажу алкоголя онлайн. Глава ведомства Антон Силуанов выразил мнение, что запуск онлайн-продаж алкоголя несет с собой больше плюсов, чем минусов. Контроль за такими продажами, по его словам, позволит бороться с сайтами, торгующими "паленым" алкоголем. Вместе с тем в российским Минздраве выступили против легализации онлайн-торговли алкоголем. Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов заявил, что это приведет к росту объемов продаж и потребления алкоголя, в том числе несовершеннолетними.
Прежде всего нужно признать, что онлайн-продажа алкоголя - это уже объективная реальность, она уже существует. Есть доставка, есть множество хозяйствующих субъектов. И проблема заключается в том, что если не признавать этот факт и не регулировать онлайн-продажи алкоголя, то мы фактически оставим потребителей "в серой зоне". Они все равно будут покупать алкоголь в сети, однако его качество и безопасность не будут гарантированы.Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"
Идя по пути легализации онлайн-продаж алкоголя, необходимо решить ряд неурегулированных к настоящему моменту проблем, подчеркнул эксперт.
"Самая главная из них - это отсутствие у надзорных органов возможности оперативно блокировать нарушителей. Мы по-прежнему видим, что, несмотря на развитие и все преимущества интернет-магазинов и маркетплейсов, они все равно остаются одними из основных каналов легализации нелегальной продукции. Поэтому тут необходимы усилия со стороны представителей интернет-бизнеса по обелению своих площадок, по введению дополнительного контроля за поставщиками и ассортиментом. Кроме того, надзорным органам нужны инструменты оперативного контроля, а самое главное - по оперативной блокировке. Потому что если у надзорного органа - у сотрудника Роспотребнадзора или Росалкогольрегулирования - не будет возможности блокировать сайт по одному клику, то, конечно, это может повлечь множество злоупотреблений", — считает эксперт.
Легализация онлайн-продажи алкоголя также потребует решения вопросов, связанных с рядом важных технических аспектов, добавил Павлов.
"Они связаны с идентификацией пользователя через сайт "Госуслуги" на всех этапах оформления, доставки и получения заказа, с соблюдением времени продажи алкоголя, с соблюдением возраста, с соблюдением удаленности от социальных учреждений. Все это технические вопросы, которые можно решить", — отметил собеседник.
Вопрос качества реализуемой в сети алкогольной продукции может быть решен путем интеграции ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), "Честного знака" и других информационных систем, добавил специалист.
"К онлайн-продажам должна допускаться только та продукция и те участники оборота, которые зарегистрированы в системе и имеют все необходимые знаки, маркировки, коды и прочее. Отсюда будет и качество, и безопасность. А если говорить о ценах, то нужно отметить, что интернет, как правило, предлагает потребителям более выгодные цены за счет меньших на реализацию товара. И в этом есть определенный плюс с точки зрения конечного пользователя", — заключил глава организации.
Ранее сообщалось, что в России с начала года выявили почти 5,3 тыс. сайтов по нелегальной онлайн-продаже алкоголя.