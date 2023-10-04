Эксперт оценил планы по частичному снятию запрета на экспорт дизтоплива

Долго держать запрет на экспорт дизеля - это не выгодно никому, потому что продавцы топлива не заработают. Пока что НПЗ работают в прежнем режиме, и когда топливо не вывозится, то все оно идет в хранилища - при НПЗ, в портах, в хранилища системы "Транснефти". Но если запрет на экспорт будет держаться и дальше, то вскоре дизель просто будет некуда девать, и придется перенастраивать работу НПЗ. То есть либо останавливать на какой-то период, либо сокращать объемы производства. Но тут есть риски, что они настроятся не так быстро или будут останавливаться, и тогда уже возникнет вопрос о перебоях поставками нового топлива, произведенного только для внутреннего рынка. То есть существует риск, что может начаться физический дефицит. А если они сейчас начнут сокращать производство, то это будет означать, что суммарно к концу года будут неполученные деньги в бюджет.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ