Эксперт оценил планы по частичному снятию запрета на экспорт дизтоплива
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о готовности российского правительства частично снять запрет на экспорт дизельного топлива.
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкойна источники сообщил, что правительство РФ в ближайшее время может частично снять запрет на экспорт из России дизельного топлива. Предполагается, что будет разрешен только трубопроводный экспорт дизеля. Не исключено, что объемы его поставок будут квотироваться, чтобы избежать скачков биржевых цен на топливо. По бензину смягчение ограничений не предполагается. Такое решение власти могут принять 4 октября на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака с участием представителей нефтяной отрасли.
Долго держать запрет на экспорт дизеля - это не выгодно никому, потому что продавцы топлива не заработают. Пока что НПЗ работают в прежнем режиме, и когда топливо не вывозится, то все оно идет в хранилища - при НПЗ, в портах, в хранилища системы "Транснефти". Но если запрет на экспорт будет держаться и дальше, то вскоре дизель просто будет некуда девать, и придется перенастраивать работу НПЗ. То есть либо останавливать на какой-то период, либо сокращать объемы производства. Но тут есть риски, что они настроятся не так быстро или будут останавливаться, и тогда уже возникнет вопрос о перебоях поставками нового топлива, произведенного только для внутреннего рынка. То есть существует риск, что может начаться физический дефицит. А если они сейчас начнут сокращать производство, то это будет означать, что суммарно к концу года будут неполученные деньги в бюджет.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
При снятии в ближайшее время запрета на экспорт дизеля накопившиеся в хранилищах объемы топлива будут быстро распроданы, подчеркнул аналитик.
"А это означает, что и компании заработают, и в бюджет поступят средства", — сказал Юшков.
Говоря об эффекте от введенного ранее запрета на экспорт топлива, эксперт напомнил, что его стоимость на бирже уже снизилась.
"Кроме того, была задача снизить его стоимость в мелком опте, то есть уже среди компаний-перекупщиков. И мы видим, что в этом направлении тоже идет работа правительства. Уже подключилась и Федеральная антимонопольная служба, которая начинает расследования, связанные с нарушением антимонопольного законодательства. Также сейчас явно ведутся переговоры о том, чтобы нефтяники понизили цены на АЗС... На бирже цена уже снизилась, и когда произойдет снижение цен в рознице и в мелком опте, то правительство сможет объявить, что поставленные цели были достигнуты", — сказал эксперт.
В период действия запрета на экспорт топлива участники рынка должны были договориться о новых правилах ценообразования, подчеркнул специалист.
"...договориться о том, как рынок теперь должен регулировать цены самостоятельно. Ведь нельзя же его постоянно держать в ручном режиме - то запрещать экспорт, то разрешать. Но пока до конца непонятно, были ли достигнуты договоренности о новой формуле ценообразования", — заявил эксперт.
В России к настоящему моменту были предприняты не все меры для того, чтобы можно было полностью отменить запрет на экспорт топлива, отметил Юшков.
"Но при этом дедлайны уже поджимают. Скоро НПЗ будут сокращать объемы производства или вообще останавливаться, потому что им некуда девать столько дизеля. У нас в стране в среднем за год производится вдвое больше дизеля, чем потребляется. Так что тут очень быстро может произойти затоваривание", — заключил он.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что после введения запрета на экспорт оптовые цены на топливо снизились почти во всех российских регионах.