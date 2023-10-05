Эксперт высказался об альтернативах коньякам из Армении на российском рынке

"Весь 2022 год - это пример постоянного импортозамещения на алкогольном рынке и не только. Тогда показали гибкость и российские импортеры, и российские потребители. Импортозамещение происходит, прежде всего, в головах людей. Множество известных брендов, в том числе и брендов крепкого алкоголя, уже прекратили свою коммерческую жизнь на территории РФ. Ну и что? Разве из-за этого в России опустели полки магазинов или упали объемы розничной реализации? Ничего подобного. Есть российские производители, которые нарастили объемы производства по всем видам алкогольной продукции, и есть импортеры, которые нашли заменители продукции в других странах - более лояльных к России", — сказал он.