Эксперт высказался об альтернативах коньякам из Армении на российском рынке
Эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский на фоне сообщений о трудностях с поставками армянского коньяка в Россию в разговоре с Рамблером оценил перспективы замены этой продукции на отечественном рынке.
Ранее координатор производителей армянского коньяка Марина Аракеля заявила, что в марте этого года начались проблемы с экспортом армянского коньяка в Россию. По ее словам, сложности не имеют политического подтекста, но требуется государственное содействие. Вместе с тем 3 октября РБК со ссылкой участников рынка сообщило, что крупные российские импортеры алкоголя столкнулись с проблемами при поставках коньяка из Армении. Отмечалось, что сложности возникли у фур, пересекавших российско-грузинскую границу на контрольно-пропуском пункте "Верхний Ларс", где Федеральная таможенная служба РФ ужесточила проверки машин с грузами из Армении.
Специалист подчеркнул, что армянские коньяки занимают значительную долю российского алкогольного рынка.
Ежегодная розничная реализация коньков в России в 2022 году составила порядка 127 млн литров, из них российское производство - это 88 млн литров. Соответственно, 39 млн литров - это импорт, две трети которого составляет коньяк и бренди из Армении. То есть Армения занимает первое место среди всех стран по объему импорта коньяков и бренди в Российскую Федерацию. Второе место занимает Грузия, но она в несколько раз отстает от Армении.Максим Черниговский Генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка»
По словам эксперта, при необходимости армянским коньякам найдется замена на российском рынке.
"Весь 2022 год - это пример постоянного импортозамещения на алкогольном рынке и не только. Тогда показали гибкость и российские импортеры, и российские потребители. Импортозамещение происходит, прежде всего, в головах людей. Множество известных брендов, в том числе и брендов крепкого алкоголя, уже прекратили свою коммерческую жизнь на территории РФ. Ну и что? Разве из-за этого в России опустели полки магазинов или упали объемы розничной реализации? Ничего подобного. Есть российские производители, которые нарастили объемы производства по всем видам алкогольной продукции, и есть импортеры, которые нашли заменители продукции в других странах - более лояльных к России", — сказал он.
В случае прекращения поставок армянского коньяка в РФ освободившуюся на рынке нишу смогут занять как российские производители, так и производители из ряда постсоветских, отметил специалист.
"Во-первых, есть внутреннее производство коньяка и бренди, которого никто не отменял. И здесь российским производителям есть что показать. Во-вторых, есть поставки из Грузии. Кроме того, нарастить объемы производства конька могут в Узбекистане, в Абхазии, в Молдавии, в Южной Осетии", — заявил Черниговский.
Вместе с тем возможно увеличение поставок конька в Россию из нескольких европейских стран, добавил эксперт.
"Это Франция, Испания, даже Италия. Напомню, что в Евросоюзе существуют ограничения, связанные с поставками алкогольной продукции в Российскую Федерацию, но они касаются алкоголя, стоимость которого начинается от 300 евро за бутылку. Понятно, стоимость 99,9 процента продукции гораздо ниже этой суммы", — заключил эксперт алкогольного рынка.
Ранее Минфин России поддержал продажу алкоголя онлайн.