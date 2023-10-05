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Эксперт высказался об альтернативах коньякам из Армении на российском рынке

Эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский на фоне сообщений о трудностях с поставками армянского коньяка в Россию в разговоре с Рамблером оценил перспективы замены этой продукции на отечественном рынке.

Ранее координатор производителей армянского коньяка Марина Аракеля заявила, что в марте этого года начались проблемы с экспортом армянского коньяка в Россию. По ее словам, сложности не имеют политического подтекста, но требуется государственное содействие. Вместе с тем 3 октября РБК со ссылкой участников рынка сообщило, что крупные российские импортеры алкоголя столкнулись с проблемами при поставках коньяка из Армении. Отмечалось, что сложности возникли у фур, пересекавших российско-грузинскую границу на контрольно-пропуском пункте "Верхний Ларс", где Федеральная таможенная служба РФ ужесточила проверки машин с грузами из Армении.

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Специалист подчеркнул, что армянские коньяки занимают значительную долю российского алкогольного рынка.

Ежегодная розничная реализация коньков в России в 2022 году составила порядка 127 млн литров, из них российское производство - это 88 млн литров. Соответственно, 39 млн литров - это импорт, две трети которого составляет коньяк и бренди из Армении. То есть Армения занимает первое место среди всех стран по объему импорта коньяков и бренди в Российскую Федерацию. Второе место занимает Грузия, но она в несколько раз отстает от Армении.

Максим Черниговский
Максим Черниговский Генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка»

По словам эксперта, при необходимости армянским коньякам найдется замена на российском рынке.

"Весь 2022 год - это пример постоянного импортозамещения на алкогольном рынке и не только. Тогда показали гибкость и российские импортеры, и российские потребители. Импортозамещение происходит, прежде всего, в головах людей. Множество известных брендов, в том числе и брендов крепкого алкоголя, уже прекратили свою коммерческую жизнь на территории РФ. Ну и что? Разве из-за этого в России опустели полки магазинов или упали объемы розничной реализации? Ничего подобного. Есть российские производители, которые нарастили объемы производства по всем видам алкогольной продукции, и есть импортеры, которые нашли заменители продукции в других странах - более лояльных к России", — сказал он.

В случае прекращения поставок армянского коньяка в РФ освободившуюся на рынке нишу смогут занять как российские производители, так и производители из ряда постсоветских, отметил специалист.

"Во-первых, есть внутреннее производство коньяка и бренди, которого никто не отменял. И здесь российским производителям есть что показать. Во-вторых, есть поставки из Грузии. Кроме того, нарастить объемы производства конька могут в Узбекистане, в Абхазии, в Молдавии, в Южной Осетии", — заявил Черниговский.

Вместе с тем возможно увеличение поставок конька в Россию из нескольких европейских стран, добавил эксперт.

"Это Франция, Испания, даже Италия. Напомню, что в Евросоюзе существуют ограничения, связанные с поставками алкогольной продукции в Российскую Федерацию, но они касаются алкоголя, стоимость которого начинается от 300 евро за бутылку. Понятно, стоимость 99,9 процента продукции гораздо ниже этой суммы", — заключил эксперт алкогольного рынка.

Ранее Минфин России поддержал продажу алкоголя онлайн.

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