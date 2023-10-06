Минэнерго может снять запрет на экспорт бензина

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что ведомство рассматривает возможность снятия запрета на экспорт российского бензина. Об этом сообщает ПРАЙМ.

По его словам, отмена запрета на экспорт российского топлива выглядит как «следующий этап», однако министерство будет принимать решения исходя из обстановки.

«Мы должны действовать по обстановке», — заявил он.

Шульгинов также добавил, что Минэнерго не планирует создание единого спецэкспортера российского топлива из России.

«Результаты (принятых мер — прим. ред.) уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история», — добавил он.