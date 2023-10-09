ЦБ: биржевой рынок РФ переходит на валюты дружественных стран

В Центральном банке России (ЦБ) заявили, что российский биржевой валютный рынок переходит на расчёты в валютах дружественных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор рисков финансовых рынков.

«Архитектура валютного рынка существенно изменилась с февраля 2022 года. На внебиржевом рынке доля торгов "токсичными" валютами снижается, но она продолжает существенно преобладать в структуре торгов, в отличие от биржевого рынка», — сказано в сообщении ЦБ.

Там также добавили, что в общем обороте внебиржевого рынка за сентябрь доля американского доллара и евро составила около 69,2%, а юаня — 25,9%. На биржевом валютном рынке доля доллара и евро за сентябрь составила 55,1%, а доля юаня — 44,7%. В свою очередь, доля юаня во внешнеторговых операциях в экспорте за августу увеличилась до 29%, а в импорте до 38%. Согласно сообщению ЦБ, сегмент российского валютного рынка «становится рынком торговли валютами дружественных стран (прежде всего юанем), тогда как внебиржевой сегмент по-прежнему ориентирован на торги "токсичными" валютами».