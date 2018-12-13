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В России — бум переводов с карты на карту 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Если следовать данным ЦБ, с января по сентябрь 2019 года россияне перевели с карты на карту более 19 трлн рублей. Может ли появление такой статистики именно сейчас преследовать определенные цели? Кому она адресована?
Только за период с января по сентябрь россияне перевели с карты на карту более 19 трлн рублей. Это больше, чем за весь предыдущий год, свидетельствует статистика Банка России. Хотя доля этого сегмента в общем количестве операций по картам физлиц пока не так велика — 13%, отмечается в сообщении регулятора. О чем может говорить появление этой статистики сейчас?
Тот факт, что такой инструмент стал очень популярен не вызывает сомнения, ведь это очень удобно. В большинстве случаев такие переводы проходят довольно быстро, стоят относительно недорого.
Появление такого сообщения именно в это время, скорее всего, адресовано аналитикам, считает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин:
Евгений Надоршин, главный экономист ПФ «Капитал»
«Эта история имеет значение в том, что касается скорости денежного обращения. Рост популярности безналичных денег может привести к ускорению инфляционных процессов без дополнительной эмиссии денежных средств Центральным Банком. Нпример, в каком-то смысле я как аналитик могу быть аудиторией для этого сообщения. И совершенно, мне кажется, это не значит, что существенная часть операций сможет классифицироваться как уклонение от уплаты налогов. Насколько мне известно, подавляющая часть переводов является переводами собственных средств близким родственникам или кому-то еще. Это не бизнес, точнее, не только бизнес, а разделить эти операции крайне непросто. Переводите вы кому-то, потому что вы возвращаете долг, или потому что он ваш родственник, или потому что вы заплатили за какую-то услугу — установить факт перевода за репетиторство нетривиально. И просто факт получения на карточку приливного количества переводов даже от разных физических лиц не является очевидным доказательством занятия репетиторством без уплаты налога и без покупки соответствующего патента. Это непростая процедура».
В преддверии введения новых правил для самозанятых хочется понять: есть ли риск, у тех, кто активно использует переводы с карты на карту оказаться в списке тех, к кому могут появиться дополнительное вопросы? По мнению экспертов, обработка и анализ такой огромной базы с переводами процесс сложный и дорогостоящий.
Могли ли такие сведения собираться в этом году и анализироваться? Вероятность этого невысока, считает партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров:
Михаил Александров, партнер адвокатского бюро «А2»
«Никто не будет делать аналитику и пытаться с людей взыскивать что-то прошлое. Скорее, если будут делать, то аналитику уже того, что будет дальше проводиться. Я полагаю, что сначала все-таки начнут с регионов, где начат эксперимент с самозанятыми. Возможно, ЦБ сейчас опубликовал эту статистику, чтобы лишний раз привлечь внимание к тому, что эта сфера достаточно объемна и это не просто какой-то закон и попытки государства ужимать налоги с нескольких сотен или тысяч самозанятых граждан, а сфера очень большая».
Тем не менее стоит помнить, что сведения о всех переводах банки обязаны передавать в Росфинмониторинг, а тот обменивается данными, например, с налоговой.
Тем, кто часто переводит средства своим родственникам и близким можно обезопасить себя, указывая подробно назначение платежа. Ну а тем, кто удобным способом получает доход и при этом не платит с него налог, стоит помнить о рисках. В конце концов, это нарушение закона, и то, когда новые технологии обеспечат его выполнение, всего лишь вопрос времени.
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