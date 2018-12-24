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Магазины могут лишиться права выпускать подарочные сертификаты 

Teleprogramma.pro + ещё 22 13 часов назад
В Федеральной антимонопольной службе и Росфинмониторинге уже получили и изучают предложение специалистов Национальной платежной системы (НПА) заняться регулированием оборота пластиковых подарочных карт, которые выпускают сотни, если не тысячи торговых предприятий страны.
В НПА, как выяснилось, опасаются, что с помощью таких сертификатов злоумышленники смогут отмывать деньги. Более того, в организации выражают уверенность в том, что по факту, карты уже стали платежным средством.
В Госдуме предложили отдавать «ненужные» новогодние подарки нуждающимся семьямДля этого может появиться специализированный центр сбора. Выход предлагается следующий: ритейлеры могут начать выпуск подарочных карт вместе с банками. Ну, или, как альтернатива, разработчики проекта предлагают покупателям делать предоплату в магазине, после этого сертификатом сможет воспользоваться исключительно он сам.
Сами же продавцы, соглашаясь, что подарочные карты могут стать средством мошенничества, все же «на ура» эту идею не восприняли. По их мнению, регулирование приведет исключительно к тому, что у покупателей не будет привычного уже и весьма удобного способа поздравления родных, близких или коллег. А после запрета на передачи карт третьим лицам, сертификаты вовсе потеряют свое предназначение, пишут «Известия».
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Личный счет , Видео , Госдума , Росфинмониторинг , ФАС , газета "Известия"
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