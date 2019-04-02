Подсчитаны заработки махинаторов с наличными

Средняя комиссия за нелегальное обналичивание денег на российском черном рынке достигает 15 процентов, рассказал замглавы Центробанка Дмитрий Скобелкин, которого цитирует ТАСС.

«Мы сейчас наблюдаем 15 процентов, но она колеблется в зависимости и от сезонности, и от объема денег», — отметил Скобелкин.

По его словам, в некоторых случаях вознаграждение за нелегальные операции может составлять 17 процентов от их суммы, а в особо редких — 25 процентов («если это срочный вопрос»).

По данным Росфинмониторинга, в 2018 году в России было незаконно обналичено 176 миллиардов рублей, что в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.

Росфинмониторинг и ЦБ ранее отмечали, что основным центром обналичивания денег становится не банковский сектор, а строительная отрасль, участники которой на легальных основаниях имеют дело с большими объемами наличных денег, которыми их снабжают розничные покупатели.

На строительство, по оценке регулятора, в 2018 году приходилось 29 процентов теневых сделок с обналичиванием денег, на сектор услуг — около 22 процентов.