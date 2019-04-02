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Подсчитаны заработки махинаторов с наличными 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Средняя комиссия за нелегальное обналичивание денег на российском черном рынке достигает 15 процентов, рассказал замглавы Центробанка Дмитрий Скобелкин, которого цитирует ТАСС.
«Мы сейчас наблюдаем 15 процентов, но она колеблется в зависимости и от сезонности, и от объема денег», — отметил Скобелкин.
По его словам, в некоторых случаях вознаграждение за нелегальные операции может составлять 17 процентов от их суммы, а в особо редких — 25 процентов («если это срочный вопрос»).
По данным Росфинмониторинга, в 2018 году в России было незаконно обналичено 176 миллиардов рублей, что в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Росфинмониторинг и ЦБ ранее отмечали, что основным центром обналичивания денег становится не банковский сектор, а строительная отрасль, участники которой на легальных основаниях имеют дело с большими объемами наличных денег, которыми их снабжают розничные покупатели.
На строительство, по оценке регулятора, в 2018 году приходилось 29 процентов теневых сделок с обналичиванием денег, на сектор услуг — около 22 процентов.
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Комментарии1
Личный счет , Росфинмониторинг , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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