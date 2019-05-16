Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.70
72.25
72.50
Прогноз
13.05 – 20.05
$
65.84
73.52
Индексы и котировки Brent
72.67
–0.15 Золото
1290.50
–0.26 РТС
1262.51
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
16.05
1.1190
–0.0007
01.05
1.1196
13.05
02.05
21.04

Россияне остались без сбережений 

Рамблер + ещё 6 6 часов назад
Две трети российских семей (65%) не имеют никаких сбережений. Это следует из результатов исследований лаборатории Левада-центра Levada Lab.
Россияне рассказали о своих сбережениях
Отмечается, что доля семей, которые не имеют возможности откладывать деньги, не меняется практически с 2012 года. При этом в 2008-2011 годах были зафиксированы показатели, характерные для экономического кризиса. Доля сберегателей в этот момент заметно снизилась.
Главный экономист БКС Владимир Тихомиров пояснил, что россияне мало откладывают денег из-за низкого уровня доходов. На протяжении 2014-2017 годов реальные доходы граждан падали, а в 2018 году показали небольшой прирост — на 0,1%.
Добавим, что накопления в основном могут себе позволить семьи с высоким доходом. Так, 53% семей сообщили, что имеют сбережения. Среди малообеспеченных семей только две из десяти заявили, что имеют какие-либо накопления. Чаще всего деньги откладывают жители крупных городов, в сельской местности таких граждан значительно меньше, пишет РБК.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, менее половины россиян считают себя средним классом. Если же доходы граждан и увеличатся, то отложить деньги смогут только москвичи, жители же остальных регионов потратят деньги на погашение долгов.
Комментарии523
Личный счет , Видео , Владимир Тихомиров , Левада-центр , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФАС выяснит, почему капуста подорожала на 225%
Глава МВФ оценила торговые войны между США и Китаем
Международные резервы России выросли на $2,9 млрд
Путин призвал изменить строительные нормы
Россиян призвали умерить аппетиты1
Видео
«Мы останемся»: Австрия дала ответ Путину
Экономика
США нашли способ перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
Москвичи паникуют из-за новых квартирных афер
Недвижимость
Удар по «Севпотоку»: США придумали новые санкции
Экономика Статьи
Испорченная «Дружба»: укравший нефть признал вину
Экономика Статьи
Россияне остались без сбережений
Личный счет
Россиян ждут изменения в платежах ЖКХ
Личный счет
«Директива не мешает»: Меркель променяла Украину на газ
Экономика Статьи
Кремль отреагировал на новые санкции Украины
Экономика
Рубль пошел вниз
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение