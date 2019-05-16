Россияне остались без сбережений

Две трети российских семей (65%) не имеют никаких сбережений. Это следует из результатов исследований лаборатории Левада-центра Levada Lab.

Отмечается, что доля семей, которые не имеют возможности откладывать деньги, не меняется практически с 2012 года. При этом в 2008-2011 годах были зафиксированы показатели, характерные для экономического кризиса. Доля сберегателей в этот момент заметно снизилась.

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров пояснил, что россияне мало откладывают денег из-за низкого уровня доходов. На протяжении 2014-2017 годов реальные доходы граждан падали, а в 2018 году показали небольшой прирост — на 0,1%.

Добавим, что накопления в основном могут себе позволить семьи с высоким доходом. Так, 53% семей сообщили, что имеют сбережения. Среди малообеспеченных семей только две из десяти заявили, что имеют какие-либо накопления. Чаще всего деньги откладывают жители крупных городов, в сельской местности таких граждан значительно меньше, пишет РБК.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, менее половины россиян считают себя средним классом. Если же доходы граждан и увеличатся, то отложить деньги смогут только москвичи, жители же остальных регионов потратят деньги на погашение долгов.