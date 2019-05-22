«Зачем вам столько»: россиянин пожаловался на отказ Сбербанка выдать его деньги

Пользователь твиттера СинхроФразоДрон‏ рассказал о требовании сотрудницы Сбербанка отчитаться, с какой целью он снимает деньги со своего счета. В самом банке это объяснили требованием закона о противодействии отмыванию денег.

«Сегодня услышал таки гениальное «Вы должны рассказать зачем вам столько денег и предоставить документ на что вы их потратите», — написал пользователь (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

По его мнению, сотрудница Сбербанка предъявила такое требование по ошибке, но случившееся может стать «трендом на то, чтобы не давать вам ваших денег».

В официальном аккаунте Сбербанка возразили, что по закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» кредитные организации вправе запросить у клиента документы, подтверждающие экономический смысл проводимых операций. В банке отметили, что это может быть необходимо, если речь идет о снятии крупной суммы.

«Вы там в своём уме вообще? Требовать документ на что я собираюсь потратить деньги, издревле в банке лежащие? Вы серьёзно?» — возмутился пользователь в ответ, уточнив, что деньги хранились на текущем счете.

В комментариях к твиту отметилась общественный деятель Мария Баронова. Она написала, что клиент Сбербанка «совершенно прав в своем гневе», но зря ругается, так как закон действительно существует и банкам приходится его соблюдать.

«Но самое смешное, что описываемое Вами событие — рядовое для любого банка в ЕС, США, Израиля и уже часто в Швейцарии. У нас аналогично с законами, но так дотошно они не применялись», — отметила она.

Пользователь @natiwe отметил, что это требование выглядит как ограничение права гражданина распоряжаться имуществом. Другой комментатор заявил, что сталкивался с подобными проблемами.

«Уже года три такое. предпочитаю с ними не иметь никаких бел вообще», — написал @druxa_nnov.

«А зачем Вам Ваши деньги? На машину? Не, на машину не дадим. Пускай лучше у нас полежат. Так надёжнее. А машину в кредит возьмите! Кстати, у нас отличное предложение…» — добавил @Sevatar9.

По словам СинхроФразоДрона, в результате выяснилось, что сотрудница банка была «просто не в курсе и перестаралась». Он отметил, что «осадочек остался надолго».