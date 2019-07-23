Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.23
$
63.39
70.61
70.77
Прогноз
29.07 – 05.08
$
62.74
70.46
Индексы и котировки Brent
64.20
+0.33 Золото
1417.10
–0.03 РТС
1345.48
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
23.07
1.1152
–0.0099
10.07
1.1251
19.07
09.07

Минтруд определил прожиточный минимум 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минтруд России определил прожиточный минимум за первый квартал 2019 года, передает РИА «Новости».
Согласно приказу министра труда и соцразвития Максима Топилина, опубликованному на официальном портале правовой информации, величина прожиточного минимума в целом по России в первом квартале 2019 года составляет 10753 рубля.
Депутаты хотят увеличить стоимость потребительской корзины
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 653 рубля, пенсионеров — 8 894 рубля, а для детей — 10 585 рублей.
Прожиточный минимум — стоимостная оценка потребительской корзины, куда входят необходимые к уплате ежемесячные платежи и минимальный набор продуктов, товаров и услуг.
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый блэкаут: сколько протянут венесуэльцы3
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в РФ2
Европа заявила об угрозах для партнерства с Украиной1
Трамп рассказал, в чем Евросоюз хуже Китая
Аналитики предсказали крах рублю
Видео
01:03
Выхода нет. РФ предсказали «взрыв» в 2022 году
Экономика
02:39
Государство заглянет в кошелек россиян
Личный счет
09:16
В России предложили пересмотреть статус пива
Компании
00:41
«Мы до 2022 года уже не дотянем»
Экономика
02:22
Орешкин оценил интеграцию России и Белоруссии
Экономика
01:21
Россиянам осложнят доступ к дополнительному доходу
Личный счет Рынки
01:01
Подсчитаны россияне с зарплатой больше миллиона
Личный счет
01:24
«Палки в колеса»: кто срывает «Северный поток-2»
Экономика Статьи
02:40
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Экономика
01:57
Украина обложила пошлинами газ и топливо из России
Экономика
Больше видео