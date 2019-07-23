Минтруд определил прожиточный минимум

Минтруд России определил прожиточный минимум за первый квартал 2019 года, передает РИА «Новости».

Согласно приказу министра труда и соцразвития Максима Топилина, опубликованному на официальном портале правовой информации, величина прожиточного минимума в целом по России в первом квартале 2019 года составляет 10753 рубля.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 653 рубля, пенсионеров — 8 894 рубля, а для детей — 10 585 рублей.

Прожиточный минимум — стоимостная оценка потребительской корзины, куда входят необходимые к уплате ежемесячные платежи и минимальный набор продуктов, товаров и услуг.