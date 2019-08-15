Валюту россиян возьмут под контроль

Госдума подкинула инвесторам сюрприз — обязала тех, кто торгует за рубежом, отчитываться перед налоговой. Об этом пишут Банки.ру.

Законопроект «О внесении изменений в закон "О валютном регулировании и валютном контроле"» был внесен в Госдуму 18 июня, 24 июля — принят в окончательном чтении, 2 августа — подписан президентом и официально опубликован, а в силу вступит 1 января 2020 года.

С этого дня частным инвесторам придется уведомлять Федеральную налоговую службу об открытии счета в зарубежном форекс-дилере или брокерской компании, и предоставлять ФНС ту же финансовую информацию, что предоставляют владельцы счетов и вкладов в иностранных банках.

Последние отчитываются перед налоговиками о номере счета или вклада, дате и месте их открытия, их валюте, предоставляют отчеты о движении средств по ним, а также свои личные данные.

«У налогового органа могут появиться более конкретные вопросы как о существе операций, так и о надлежащем налогообложении результатов таких операций», — предупредил Денис Зайцев из юридической фирмы BMS Law Firm.