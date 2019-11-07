Силовики хотят конфисковывать криптовалюту 

Силовые ведомства до конца 2021 года разработают предложения по созданию правового механизма ареста цифровых активов, в том числе криптовалютных.
Работать над инициативой будут МВД, Следственный комитет, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, Минюст, Федеральная таможенная служба, ФСБ и Федеральная служба судебных приставов. Такое поручение было рассмотрено на коллегии Министерства внутренних дел 1 ноября, передаёт РБК со ссылкой на источники.
Ведущий аналитик финансовой компании 8848 Invest рассказал News.ru, что при работе над подобным механизмом ведомства столкнутся с трудностями как законодательного, так и технического характера. Несмотря на наличие судебных претендентов признания криптовалют имуществом, в настоящий момент власти стараются обходить стороной вопрос о придании криптовалютам статуса средств обмена и платежа.
В этой связи не до конца понятно, на чём будет строиться механизм ареста и конфискации цифровых активов, так как определение «имущества» не удовлетворяет всем аспектам криптовалют в части их использования и правоприменения к ним тех или иных актов, — подчеркнул он.
По его словам, даже если удастся реализовать юридический механизм, останется проблема контроля соблюдения процедуры и прозрачности действий силовиков.
На мой взгляд, для этого должны быть разработаны российские кастодиальные решения на базе блокчейн, которые позволят безопасно хранить изъятые криптовалюты, — добавил он.
Эксперт отметил, что сейчас каких-либо значительных подвижек в такой работе нет.
Ранее News.ru писал, что Центробанк выступил против оборота так называемых денежных суррогатов. В это понятие, согласно российскому законодательству, входят все разновидности частных денег, в том числе криптовалюты, заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. При этом, по её словам, регулятор поддерживает развитие финансовых технологий и изучает зарубежный опыт применения цифровых валют.