Силовики хотят конфисковывать криптовалюту

Силовые ведомства до конца 2021 года разработают предложения по созданию правового механизма ареста цифровых активов, в том числе криптовалютных.

Ведущий аналитик финансовой компании 8848 Invest рассказал News.ru, что при работе над подобным механизмом ведомства столкнутся с трудностями как законодательного, так и технического характера. Несмотря на наличие судебных претендентов признания криптовалют имуществом, в настоящий момент власти стараются обходить стороной вопрос о придании криптовалютам статуса средств обмена и платежа.

В этой связи не до конца понятно, на чём будет строиться механизм ареста и конфискации цифровых активов, так как определение «имущества» не удовлетворяет всем аспектам криптовалют в части их использования и правоприменения к ним тех или иных актов, — подчеркнул он.

По его словам, даже если удастся реализовать юридический механизм, останется проблема контроля соблюдения процедуры и прозрачности действий силовиков.

На мой взгляд, для этого должны быть разработаны российские кастодиальные решения на базе блокчейн, которые позволят безопасно хранить изъятые криптовалюты, — добавил он.

Эксперт отметил, что сейчас каких-либо значительных подвижек в такой работе нет.