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Таджиков оставили без денег из России 

Рамблер 10 минут назад
Уроженцы Таджикистана в настоящее время испытывают трудности с переводом денег в республику из-за запуска на родине новой системы денежных переводов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Western Union, Contact и «Близко» заявили о приостановлении работы в направлении Таджикистана.
С 3 декабря, как ранее сообщал «Рамблер», в Таджикистане начал функционировать Национальный процессинговый центр (НПЦ). Он призван осуществлять все трансграничные переводы без открытия банковского счета на территории Таджикистана. При этом в пресс-службе Национального банка Таджикистана заверяли, что никаких проблем с новой системой не будет, а три из четырех основных систем денежных переводов уже подключились к НПЦ.
Денежные переводы из РФ в Таджикистан могут быть остановлены
Сегодня стало известно, что компания Western Union приостановила переводы из России в Таджикистан пока налаживается работа над изменением организации процессинга. Представители Contact и «Близко», также прекратившие переводить средства в означенном направлении, на запросы журналистов не ответили.
Продолжают работать с Таджикистаном, но не дают гарантий в успехе операции — MoneyGram, «Юнистрим» и «Золотая корона». В MoneyGram уверяют, что об отказе в переводе можно узнать только непосредственно при совершении операции. В «Юнистрим» не гарантируют получение денег в таджикской нацвалюте, но обещают выдавать переводы в рублях, долларах или евро. В «Золотой короне» в переводах не отказывают, но отмечают, что получение денег непосредственно в Таджикистане может быть затруднено.
Комментарии32 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Личный счет , Видео , Компании , Григорий Березкин , КБ "Юнистрим"
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