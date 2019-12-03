Таджиков оставили без денег из России

Уроженцы Таджикистана в настоящее время испытывают трудности с переводом денег в республику из-за запуска на родине новой системы денежных переводов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Western Union, Contact и «Близко» заявили о приостановлении работы в направлении Таджикистана.

С 3 декабря, как ранее сообщал «Рамблер», в Таджикистане начал функционировать Национальный процессинговый центр (НПЦ). Он призван осуществлять все трансграничные переводы без открытия банковского счета на территории Таджикистана. При этом в пресс-службе Национального банка Таджикистана заверяли, что никаких проблем с новой системой не будет, а три из четырех основных систем денежных переводов уже подключились к НПЦ.

Сегодня стало известно, что компания Western Union приостановила переводы из России в Таджикистан пока налаживается работа над изменением организации процессинга. Представители Contact и «Близко», также прекратившие переводить средства в означенном направлении, на запросы журналистов не ответили.