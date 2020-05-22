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В России во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 появились новые основания для блокировки банковских счетов. Об этом сообщают «Известия».

Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) изданию сообщили, что в ситуации распространения коронавирусной инфекции антиотмывочные меры были приоритизированы и выделены сферы вероятной активизации недобросовестной деятельности.

Таковыми в службе считают производство и оборот продукции медицинского назначения, реализацию товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий и выделение бюджетных средств на поддержку бизнеса и населения.

Росфинмониторинг довел типологии с признаками, которые указывают на хищения, незаконное обналичивание и вывод денежных средств за рубеж до сведения финансового рынка.