Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.85
82.00
78.48
Прогноз
25.05 – 01.06
$
76.05
82.38
Индексы и котировки Brent
34.33
+0.20 Золото
1734.60
–0.00 РТС
1180.58
–1.93
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.0918
+0.0084
07.05
1.0834
19.05
11.05
27.04

Появились новые основания для блокировки счетов 

Артём Кульша и ещё 4 56 минут назад
В России во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 появились новые основания для блокировки банковских счетов. Об этом сообщают «Известия».
В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) изданию сообщили, что в ситуации распространения коронавирусной инфекции антиотмывочные меры были приоритизированы и выделены сферы вероятной активизации недобросовестной деятельности.
Россиян захотели массово сажать за «серые» зарплаты
Таковыми в службе считают производство и оборот продукции медицинского назначения, реализацию товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий и выделение бюджетных средств на поддержку бизнеса и населения.
Росфинмониторинг довел типологии с признаками, которые указывают на хищения, незаконное обналичивание и вывод денежных средств за рубеж до сведения финансового рынка.
Партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов считает, что теперь финансовые организации повысят контроль, и это станет причиной увеличения числа запросов документов, отключений доступа к системам онлайн-банка и блокировок операций и счетов.
Комментарии 84
Личный счет , Видео , Владимир Ефремов , Росфинмониторинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс Bitcoin рухнул до нуля
Курс Bitcoin рухнул до нуля
В России придумали новый налог
В России придумали новый налог
В Кремле ответили на слова Грефа о налоге на вклады
В Кремле ответили на слова Грефа о налоге на вклады
Россияне получат выплаты из резервного фонда страны
Россияне получат выплаты из резервного фонда страны
Смена курса: Москва хитро ускользает от санкций США
Смена курса: Москва хитро ускользает от санкций США
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение