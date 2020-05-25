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Минфин предлагает упростить продажу ювелирных изделий 

Прайм 23 минуты назад
Продажу ювелирных изделий предложили упростить
Фото: depositphotos.com
Министерство финансов России выступило с предложением в шесть раз увеличить сумму розничных покупок с помощью банковских карт, для которых нужна идентификация покупателей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. Об этом в понедельник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письма ведомства в Госдуму и Росфинмониторинг.
Сейчас в России, согласно законодательству, при покупке с помощью банковской карты ювелирного изделия стоимостью более 100 тысяч рублей покупатель должен также сообщить продавцу личную информацию. Это: паспортные данные, гражданство, ИНН.
Если покупка совершается за наличные, то эти данные надо предоставить при покупке изделий, дороже 40 тысяч рублей.
Минфин хочет повысить сумму покупки ювелирных украшений при расчете картой до 600 тысяч рублей, так как все данные есть у банков.
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Личный счет , Госдума , Росфинмониторинг , Минфин , Ведомости
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