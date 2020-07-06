Права заменят паспорт клиентам в банке 

Банки намерены перейти на упрощённую систему предоставления некоторых финансовых услуг. Для этого можно будет воспользоваться водительскими правами вместо паспорта.
По правам клиент сможет перевести деньги без открытия счёта, отправить и получить до 15 тыс. рублей через почту, обменять валюту на сумму 100 тыс. рублей, пишут «Известия».
Права давно используются таким образом в международной практике. Они содержат все необходимые сведения, пригодные для упрощённой формы. Это, в частности, фото и подпись владельца.
Инициаторами законопроекта стали Минэкономразвития и Росфинмониторинг. Центробанк эту идею поддерживает.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Госдуме ко второму чтению уже подготовлены поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов», которые предусматривают обязательство банков сообщать уполномоченным государственным органам о всех операциях юридических лиц с наличкой на сумму больше 600 тысяч рублей.