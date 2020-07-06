Права заменят паспорт клиентам в банке 

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Банки намерены перейти на упрощённую систему предоставления некоторых финансовых услуг. Для этого можно будет воспользоваться водительскими правами вместо паспорта.

По правам клиент сможет перевести деньги без открытия счёта, отправить и получить до 15 тыс. рублей через почту, обменять валюту на сумму 100 тыс. рублей, пишут «Известия».

Права давно используются таким образом в международной практике. Они содержат все необходимые сведения, пригодные для упрощённой формы. Это, в частности, фото и подпись владельца.

Росфинмониторинг. Инициаторами законопроекта стали Минэкономразвития Центробанк эту идею поддерживает.