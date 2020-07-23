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Банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании 

Банки.ру 3 часа назад
Банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании
Фото: ТАСС
Число новых «отказников» уменьшилось в 2019 году по сравнению с 2018-м почти на 30%, пишут «Известия», ссылаясь на отчет Росфинмониторинга. Среди физлиц показатель снизился на 30%, среди ИП — на 35%, среди юрлиц — чуть менее 20%. Как говорится в отчете, количество отказов с каждым годом неуклонно сокращается, что говорит не только об уменьшении числа незаконных операций в экономике, но и о более взвешенном, осознанном выполнении как банками, так и их клиентами требований закона. По данным Минэкономразвития на сентябрь 2019-го, «меры репрессивного характера» испытали на себе не менее 750 тыс. предпринимателей.
Также в прошлом году, кредитные организации реабилитировали в три раза больше клиентов — их число выросло с 8 тыс. до 23 тыс., говорится в документе Росфинмониторинга. В целом ведомство отметило эффективность работы превентивных механизмов для снижения объемов теневой экономики. В 2019 году применение заградительных мер позволило пресечь вывод в нелегальный оборот на 15% больше денежных средств, чем в 2018 году, — более 200 млрд рублей, следует из документа. В кредитных организациях сообщили, что сокращение числа «отказников» может быть связано с повышением финансовой грамотности клиентов, разъяснительной работой банков относительно требований «антиотмывочного» закона по корректной работе со счетами и соблюдению норм при оформлении сделок. Тенденция также связана с привлечением более качественного сегмента бизнеса, с организацией рассмотрения предварительных заявок на открытие счета, которая не влечет за собой процедуру отказа, отметили в банках. Также в последнее время риски обналичивания смещаются от физлиц в сектор розничных торгово-сервисных предприятий, ведущих реальную деятельность и имеющих наличную выручку.
По словам экспертов, примерно в 15% случаев банки блокируют счета без объяснения причин. В «антиотмывочном» законе содержатся обтекаемые формулировки, согласно которым подозрительной может оказаться практически любая операция. К трансакциям, подлежащим обязательному контролю, относятся любые операции, превышающие 600 тыс. рублей, сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей, а также денежные поступления из-за рубежа свыше 100 тыс. рублей. Иногда после заморозки счета банки просят от предпринимателей плату за оперативное открытие нового, отметили эксперты.
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Личный счет , Росфинмониторинг , газета "Известия"
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