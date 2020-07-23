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Рост черных списков банковских клиентов замедлился 

Финмаркет 2 часа назад
Рост черных списков банковских клиентов замедлился
Фото: ТАСС
В прошлом году число новых клиентов-"отказников" сократилось практически на 30% по сравнению с 2018 годом, следует из годового отчета Росфинмониторинга. В документе отмечается, что среди физлиц показатель снизился на 30%, среди ИП — на 35%, среди юрлиц — чуть менее 20%, пишут "Известия".
К такой категории клиентов относятся юрлица, физлица и ИП, которым организация финансового рынка отказала в проведении операции или в заключении договора банковского счета, а также те, кого прекратили обслуживать на основании "антиотмывочного" закона (115-ФЗ), уточнили в Росфинмониторинге.
С 2017 года ЦБ ведет черный список клиентов, которым когда-либо отказали в обслуживании или проведении операции, и регулярно направляет его в банки. Попадание компании или физлица в перечень не выступает однозначным основанием для отказа в обслуживании, однако зачастую банки предпочитают не связываться с такими лицами.
"Количество отказов с каждым годом неуклонно сокращается, что говорит не только об уменьшении числа незаконных операций в экономике, но и о более взвешенном, осознанном выполнении как банками, так и их клиентами требований закона", — говорится в отчете Росфинмониторинга по итогам 2019 года.
Одновременно с сокращением числа "отказников" в прошлом году, кредитные организации реабилитировали в три раза больше клиентов — их число выросло с 8 тыс. до 23 тыс., говорится в документе Росфинмониторинга.
Снижению числа отказов в обслуживании способствовал конструктивный диалог с бизнес-сообществом: в 2019 году были подготовлены рекомендации для предпринимателей по вопросам "антиотмывочного" законодательства, заявили "Известиям" в Центробанке. Там отметили, что с апреля прошлого года также изменился алгоритм направления в финансовые организации сведений об отказах в зависимости от уровня риска уже совершенных клиентом операций.
Кроме того, с 2018 года действует процедура реабилитации для клиентов, которые столкнулись с неправомерными отказами кредитных организаций: за это время банки аннулировали свыше 53 тыс. отказов, реабилитированы были более 24 тыс. клиентов, подчеркнули в ЦБ.
В целом Служба по финансовому мониторингу отметила эффективность работы превентивных механизмов для снижения объемов теневой экономики. В 2019 году применение заградительных мер позволило пресечь вывод в нелегальный оборот на 15% больше денежных средств, чем в 2018 году, — более 200 млрд рублей, следует из документа. В Росфинмониторинге отметили, что госорганы обладают и другими эффективными методами борьбы со злоумышленниками: например, это выявление и арест похищенных активов за рубежом. Только в 2019 году для возврата в Россию переданы материалы более чем на 50 млрд рублей.
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Комментарии
Личный счет , Росфинмониторинг , Центральный банк России , газета "Известия"
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