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«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Банки хотят списывать деньги со «спящих счетов» клиентов
Фото: ТАСС
Банки РФ хотят получить право списывать кредитные платежи и комиссии со счетов клиентов, в случае если они не вышли на связь, и их данные не удалось обновить. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия".
Уточняется, что инициатором выступает Абсолют Банк. Предложения готовят в рамках "регуляторной гильотины" Центробанка, поскольку сейчас банки не имеют возможность списывать деньги со счетов пользователей финансовых услуг, по которым более года не обновлялись идентификационные данные. Как пояснил "Известиям" директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков, в таких случаях банки вынуждены отказывать самим себе в получении причитающихся им денег от клиентов.
По данным газеты, банки хотят списывать деньги, если идентификационные данные клиента изменились, а он не сообщил об этом в кредитную организацию в течение года или не отвечал на звонки банка, так как согласно "антиотмывочному" закону, банк обязан обновлять сведения о клиентах не реже одного раза в год.
В Росфинмониторинге сообщили "Известиям", что сейчас в положении Банка России № 499-П отсутствуют нормы, предусматривающие списание денежных средств со счета клиента при невозможности обновления сведений о нем.
Как пишет газета, в ЦБ РФ прорабатывают возможность предоставить банкам право отказывать в проведении операций по исполнительным листам. Соответствующие законодательные инициативы готовятся Минюстом, подтвердили изданию в Росфинмониторинге. Также ведомство сообщило, что поправки с уточнениями критериев отдельных операций, подлежащих обязательному контролю, вступят в силу в январе 2021 года, а базовая сумма по ним останется без изменений — 600 тыс. руб.
В ЮниКредит Банке, РСХБ и Росбанке такую инициативу поддерживают. В Промсвязьбанке отметили, что эти меры помогут предотвратить случаи мошенничества со "спящими счетами".
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Комментарии 20
Личный счет , Александр Поляков , Абсолют Банк , Росбанк , Промсвязьбанк , Минюст РФ , Росфинмониторинг , Центральный банк России , ЮниКредит Банк , газета "Известия"
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