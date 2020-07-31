Банки хотят забирать деньги со счетов россиян

Российские банки намерены получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов тех клиентов, с которыми им не удалось связаться и соответственно обновить данные. Банкиры считают, что таким образом помогут клиентам избежать неустоек и штрафов, если те вовремя не уведомили финансовые организации о смене персональных данных.

Инициативу о списании средств за обслуживание счета и платежей по кредитам со счетов граждан выдвинул « Абсолют Банк », который и занимается подготовкой документа в рамках «регуляторной гильотины» для передачи в ЦБ

По мнению авторов этой идеи, благодаря их усилиям клиенты банков больше не будут получать штрафы и неустойки, которые неизбежно возникают, если оперативно не сообщить банку о замене паспорта. Кроме того, за счет снятия средств банками со «спящих счетов» будет проще предотвратить преступное мошенничество с такими счетами, полагают разработчики проекта, сообщает газета «Известия».

В Центробанке сообщили, что в рамках «регуляторной гильотины» от бизнеса чаще всего поступают предложения по изменению «антиотмывочного» законодательства.

Сейчас у банков нет права списывать средства со счетов клиентов, даже если идентификационные данные более года не обновлялись, рассказал «Известиям» директор департамента финансового мониторинга «Абсолют Банка» Александр Поляков . Из-за этого банки отказывают себе в получении причитающихся им денег, недоумевает он.

В то же время банки сейчас обладают всем инструментарием для проверки актуальных сведений (паспорт, наличие судебных решений) о клиенте.

Если с ними нет никаких проблем, то все операции можно проводить, говорят эксперты. Если же данные давно не обновлялись, то, как правило, никакой сложности в том, чтобы связаться с клиентом, нет. Сейчас банки намерены получить возможность забирать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита, если у клиента появились новые идентификационные данные (например, паспорт), но информация об этом не поступала в течение года, а на звонки человек не отвечал.

Проблема в том, что по «антиотмывочному» закону, кредитные организации должны обновлять данные о клиентах не реже одного раза в год. Это исходит из положения Банка России № 499-П, иначе в транзакции должно быть отказано.

Росбанке. Идея «Абсолют Банка» нашла поддержку у коллег из « ЮниКредит Банка ». По словам представителей организации, «не имея формальной возможности списывать текущие платежи, банк вынужден формировать просрочку, хотя все основания и поручения на списания от клиента у него имеются». Из-за этого у банкиров возникают неудобства, ведь для просроченных задолженностей нужно создавать резервы, а минус для клиентов в том, что на долг начисляются штрафные проценты. Одобрение эта инициатива вызвала также в «Россельхозбанке»

Количество «спящих счетов» постоянно растет, отмечают в «Промсвязьбанке» , из-за этого банковскому бизнесу приходится терпеть убытки.

«Средства, полученные от комиссии за обслуживание, банки могли бы направлять в том числе на актуализацию данных через автоматизированные запросы клиентам и в госорганы, — сообщили в пресс-службе «Промсвязьбанка». — Кроме того, регулятор ранее уже подчеркивал риски использования «спящих счетов» для проведения сомнительных операций. Возможность взимания комиссий с «брошенных счетов» при их последующем закрытии может выступить как профилактика сомнительных операций».

Помимо этого «Абсолют Банк» предлагает законодательно ограничить число предоставляемых Росфинмониторингу данных о гражданах, сейчас список в указании Центробанка даже больше, чем в самом «антиотмывочном» законе. Кроме того, банкиры предлагают увеличить с 3 до 5 млн рублей сумму по сделкам с недвижимостью, подлежащим обязательному контролю. Отмечается, что с момента появления данной инициативы стоимость жилья существенно выросла.

Важной инициативой выглядит предложение банков дать им право отказываться от исполнения решений в рамках исполнительных документов, считает директор по финансовому мониторингу «Росбанка» Александр Попов . Это предложение куда более значимо для обычных людей, соглашается старший юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев . Тем более что законность некоторых документов, имеющих силу исполнительного листа (решения комиссий по трудовым спорам и т.д.), невозможно проверить.

В пресс-службе Центробанка подтвердили, что прорабатывают совместно с заинтересованными органами вопрос о предоставлении банкам права отказывать в проведении операций по исполнительным листам.