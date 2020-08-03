В России ограничили работу электронных кошельков 

С понедельника, 3 августа, россияне больше не смогут пополнять анонимные электронные кошельки наличными. Об этом сообщает ТАСС.

Физические лица, чьи кошельки не идентифицированы, смогут положить на них деньги только с использованием банковского счета.

Как рассказали агентству в Сбербанке , ограничения коснутся не только электронных кошельков, но также транспортных карт и сервисов оплаты школьного питания.

В Ассоциации банков России (АБР) просили Центробанк отложить вступление поправок в силу на полгода: в регионах значительная часть транспортных карт пока пополняется наличными.

Представители платежных систем сообщили ТАСС, что большинство электронных кошельков уже идентифицированы, анонимными пользуются в основном подростки и люди без паспорта или банковского счета для оплаты мелких покупок (за мобильный интернет, онлайн-игры и так далее).

Как сообщал «Рамблер», ранее физлица могли пополнять кошельки наличными без предоставления документов в терминалах и салонах сотовой связи. Баланс анонимных кошельков не мог превышать 15 тысяч рублей, а общая сумма операций в месяц — не более 40 тысяч рублей.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки в законодательство добавили по просьбе Росфинмониторинга . Служба сочла, что анонимные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма, распространения наркотиков и оплаты незаконных услуг.

Когда кошелек пополняют с банковского счета, это позволяет точно идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет в случае подозрений о выполнении незаконной операции.

В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов говорили, что владельцами анонимных кошельков являются около десяти миллионов человек.