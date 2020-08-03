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В России ограничили работу электронных кошельков 

Мария Иванова и ещё 11 39 минут назад
В России ограничили работу электронных кошельков
Фото: РИА Новости
С понедельника, 3 августа, россияне больше не смогут пополнять анонимные электронные кошельки наличными. Об этом сообщает ТАСС.
Физические лица, чьи кошельки не идентифицированы, смогут положить на них деньги только с использованием банковского счета.
Как рассказали агентству в Сбербанке, ограничения коснутся не только электронных кошельков, но также транспортных карт и сервисов оплаты школьного питания.
В Ассоциации банков России (АБР) просили Центробанк отложить вступление поправок в силу на полгода: в регионах значительная часть транспортных карт пока пополняется наличными.
Представители платежных систем сообщили ТАСС, что большинство электронных кошельков уже идентифицированы, анонимными пользуются в основном подростки и люди без паспорта или банковского счета для оплаты мелких покупок (за мобильный интернет, онлайн-игры и так далее).
Как сообщал «Рамблер», ранее физлица могли пополнять кошельки наличными без предоставления документов в терминалах и салонах сотовой связи. Баланс анонимных кошельков не мог превышать 15 тысяч рублей, а общая сумма операций в месяц — не более 40 тысяч рублей.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки в законодательство добавили по просьбе Росфинмониторинга. Служба сочла, что анонимные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма, распространения наркотиков и оплаты незаконных услуг.
Когда кошелек пополняют с банковского счета, это позволяет точно идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет в случае подозрений о выполнении незаконной операции.
В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов говорили, что владельцами анонимных кошельков являются около десяти миллионов человек.
Видео дня. Позиции рубля существенно ослабли за последнюю неделю
Комментарии
Личный счет , Сбербанк России , Росфинмониторинг , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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