По итогам октября индекс потребительских цен в России прибавил 4% в годовом выражении, показав рекордный более чем за год рост, сообщает KONKURENT.RU.

Как свидетельствует статистика Росстата , за восемь месяцев коронавирусного кризиса общая инфляция ускорилась в 1,6 раза, а продовольственная — почти втрое. В феврале Росстат оценивал рост цен на продукты в 1,77% год к году, а на октябрь — уже в 4,83%.

Накопленным итогом за 10 месяцев 2020 г. инфляция в продовольственном секторе набрала 3,84%, что стало рекордным значением для сопоставимого периода (октябрь к декабрю) с 2016 г.

В октябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар. В 32 субъектах он подорожал на 20,2% и более.

В годовом выражении в целом по стране цены на сахар взлетели на 39,8%. Крупы стали дороже на 22%, овощи и фрукты — на 9%, макароны — на 9,3, подсолнечное масло — на 14,5%.