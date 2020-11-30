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Россиянам дали совет, как заработать в кризис 

Лера Букина 1 час назад
Россиянам дали совет, как заработать в кризис
Фото: РИА Новости
Сохранить и приумножить свои сбережения можно благодаря хранению средств в долларах и открытию мультивалютного счета. Выбор стратегии зависит от объема сбережений. Об этом заявила в разговоре с URA.RU финансовый консультант, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.
Никитина посоветовала хранить часть сбережений в долларах в том случае, если человеку позволяют возможности. Создание мультивалютного портфеля, состоящего из рубля, евро, доллара и Bitcoin, по ее словам, имеет смысл в случае, если накопления человека, не считая недвижимости, превышают 1 млн долларов.
Никитина отмечает, что россиянам, у которых есть даже самые минимальные сбережения на самое необходимое, рекомендуется хранить их в рублях. Иностранную валюту следует закупать в случае переезда.
Доллар, по мнению финансового эксперта, более стабилен по сравнению с российской валютой, поскольку на него ориентированы все экономики мира.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, Правительство РФ одобрило законопроект, устанавливающий в России налоги на криптовалюту.
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