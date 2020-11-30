Россияне нашли альтернативу банковским вкладам 

На Московской бирже в этом году количество частных российских инвесторов возросло до 8 миллионов. Такое количество соответствует населению Подмосковья или общему числу проживающих в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Краснодаре. Опрос крупнейших брокеров, который был проведен РИА Новости, продемонстрировал, что новые биржевые игроки в возрасте до 30 лет выбирают преимущественно рынок акций, в том числе иностранных. Об этом сообщает «Прайм».

Как подчеркнул председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, в этом году у эмитентов и инвесторов появился особый интерес к российскому фондовому рынку. Сейчас, по подсчетам биржи, уже 8 миллионов физических лиц зарегистрированы на данной торговой площадке. Это является рекордом для России. А количество частных инвесторов с начала года выросло на площадке более чем в два раза — с 3,9 миллиона.

«В первую очередь, рост доли молодых инвесторов наблюдается в последние несколько лет, а в этом году на фоне общего повышения интереса к инвестированию на фондовом рынке он стал еще более выраженным», — говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ГК «Финам» Дмитрий Леснов.

Старший вице-президент ВТБ, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов подчеркивает, что интерес к инвестициям стремительно растет у молодежи.

«Можно выделить возрастную группу от 25-35 лет: доля новых счетов на эту группу выросла на 5 процентных пунктов относительно результатов 2019 года. По итогам 2019 года 8,5% счетов приходилось на клиентов до 25 лет, 25% — на клиентов от 25 до 35 лет. В 2020 году 10% новых счетов приходится на клиентов до 25 лет, 30,34% — от 25 до 35 лет», — делится данными Потапов.