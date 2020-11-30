Россиян обвинили в проблемах пенсионной системы

Затянувшиеся сроки разработки законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), анонсированного ЦБ в январе текущего года, связаны с недоверием граждан и низким уровнем их доходов. Об этом «Парламентской газете» в пятницу заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Минфин отправил по заинтересованным ведомствам обновлённую версию законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП).

Ранее подвергнутый критике проект индивидуального пенсионного капитала сменила концепция ГПП, которая была разработана ЦБ и Минфином.

Гарантированный пенсионный план был официально анонсирован Банком России на заседании Комитета Госдумы по финрынкам 21 января текущего года. В середине февраля было обещано завершить общественное обсуждение проекта, после этого в Госдуму планируется внесение данного проекта. Пока этого сделано не было.

Российские граждане, согласно проекту закона о ГПП, смогут в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) откладывать деньги на старость. Важно отметить, что это можно сделать в любое время и в любом количестве. Сохранность денежных средств гарантировано государством. Кроме того, планируется освобождение от НДФЛ до шести процентов отчислений зарплаты, которые направляются на пенсионный счёт.

Валерий Рязанский подчеркнул, что «цивилизованную накопительную систему необходимо создавать». Он объяснил задержки с изменением пенсионной системы так:

«Кое-какие проблемы остаются. Прежде всего — недоверие, отсутствие мотивации и низкого уровня доходов граждан».

Существует два основания для выплат: пенсионный возраст (55 лет у женщин, 60 лет у мужчин), и прошествие 30 лет с момента первого взноса.