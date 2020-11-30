В России подешевел сахар

В конце ноября производители сахара в России снизили на него цены впервые с начала июня. Об этом заявлено в обзоре Центра агроаналитики Минсельхоза РФ, сообщает «Прайм».

«Цены производителей на сахар в среднем по России составили 42 153 рублей за тонну, уменьшившись за неделю на 0,5%. Отрицательная динамика была зафиксирована впервые с начала июня», — сообщается в обзоре.

Что касается федеральных округов, то там наблюдалась разная динамика. Так, в Сибирском, Центральном и Северо-Кавказском отпускные цены на сахар снизились на 4%, 2,7% и 1,1% соответственно, а Приволжский и Южный округ ожидало продолжение роста — на 2,6% и 2,2%.

Отмечается, что именно в Поволжье и на Северном Кавказе сахар стоит дороже всего (на 25 ноября) — 44 558 рубля за тонну и 44 482 рубля за тонну. А дешевле всего сахар на Юге и в Центральной России (41 480 рубля за тонну и 41 644 рубля за тонну соответственно).

К 23 ноября, по данным «Росстата», сахар-песок в России увеличился в цене с начала года на 66,7%. В ноябре наблюдалось замедление роста потребительских цен.

Также известно, что граждане стали обращаться с жалобами в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ на рост цен. Об этом в середине ноября заявил заместитель руководителя ведомства Павел Заборщиков в интервью РИА Новости.