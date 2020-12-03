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Россияне смогут оставлять себе ошибочно начисленные выплаты 

Лера Букина 1 час назад
Решена судьба начисленных по ошибке выплат
Фото: ТАСС
Гражданин имеет право не возвращать ошибочно перечисленные ему льготы в виде денежных средств в том случае, если он не злоупотреблял своим статусом и положением. Это следует из постановления Верховного суда России, пишет ИА «DEITA.RU».
Рассматриваются такие случаи, как присвоение по ошибке статуса инвалида и случайные начисления пенсий, зарплат, а также премий.
Как заключил Верховный суд РФ, если гражданин не предпринимал недобросовестных действий с целью получения выплаты, то он не обязан возвращать средства государству. Также отмечается, что лишь государственные органы несут ответственность за доказательства неправомерных действий со стороны гражданина, последний, в свою очередь, не обязан доказывать свою невиновность.
Специалисты в области права отмечают, что возвращать гражданину денежные средства государству слишком затруднительно из-за того, что это может усугубить его финансовое положение.
Ранее «Рамблер» сообщал, что власти РФ предложили ввести адресные новогодние выплаты для некоторых категорий граждан.
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Личный счет , РИА "Дейта"
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