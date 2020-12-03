Решена судьба начисленных по ошибке выплат

Гражданин имеет право не возвращать ошибочно перечисленные ему льготы в виде денежных средств в том случае, если он не злоупотреблял своим статусом и положением. Это следует из постановления Верховного суда России, пишет ИА «DEITA.RU».

Рассматриваются такие случаи, как присвоение по ошибке статуса инвалида и случайные начисления пенсий, зарплат, а также премий.

Как заключил Верховный суд РФ, если гражданин не предпринимал недобросовестных действий с целью получения выплаты, то он не обязан возвращать средства государству. Также отмечается, что лишь государственные органы несут ответственность за доказательства неправомерных действий со стороны гражданина, последний, в свою очередь, не обязан доказывать свою невиновность.

Специалисты в области права отмечают, что возвращать гражданину денежные средства государству слишком затруднительно из-за того, что это может усугубить его финансовое положение.